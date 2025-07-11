Казахстан и Афганистан договорились о строительстве железной дороги

Соглашение было достигнуто в ходе рабочего визита заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Афганистан, в рамках которого состоялась встреча с исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транзитной и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации.

По итогам встречи между Министерством транспорта Казахстана и Министерством общественных работ Афганистана был подписан меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной Азией и Южной Азией.

В ходе визита глава МИД Казахстана также провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, с которым они обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-афганского партнёрства.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения поставок афганской продукции на казахстанский рынок. В последние годы в Казахстане представлены свежие и сушёные фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки афганского производства. В целях расширения торговли предложено наладить поставки данной продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана. Это позволит казахстанским потребителям получать свежую продукцию в межсезонье, а афганским фермерам — выйти на крупный рынок сбыта.

Собеседники подробно обсудили создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие Трансафганского маршрута, как ключевого элемента в обеспечении устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе. В этом контексте подтверждено намерение Казахстана инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди-Герат».

Ранее мы писали о том, что Казахстан и Афганистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество.