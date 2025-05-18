Обновления в министерствах, регионах и спорте: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Неделя началась с сообщения о назначении нового главы Фонда гарантирования страховых выплат в Казахстане. Им стал Олжас Ашкеев. Новый руководитель имеет большой опыт работы в сфере страхования, финансов и актуарной аналитики. Он работал в Национальном Банке Республики Казахстан, в частных страховых организациях, с сентября 2022 года занимал должность заместителя председателя правления Фонда.

Жандос Шаймарданов назначен постановлением Правительства Республики Казахстан на должность вице-министра национальной экономики РК. Он родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания). Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

В разные годы был менеджером АО ФНБ «Самрук-Казына», главным экспертом управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК, директором департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК, директором департамента, управляющим директором АО «НУХ «Байтерек»,председателем правления АО «QazTech Ventures», директором департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК, руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. С 2023 по 2025 гг. работал председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Ануар Хатиев тем временем был назначен приказом министра культуры и информации РК на должность председателя Комитета по делам религий ведомства.

Родился в 1982 году в Алматы. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет им. Д.А. Кунаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом юридического отдела Государственного дочернего предприятия по земельным ресурсам и землеустройству по городу Астане. В разные годы был помощником прокурора города Кокшетау по надзору за законностью в исправительных учреждениях, на различных должностях в структуре отдела исковой работы управления контроля и реагирования Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, а также в структуре Агентства РК по защите конкуренции, заместителем руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК. 2016-2019 гг. – директор департамента по развитию государственных услуг, директор департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК. 2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК. С 2023 г. по настоящее время заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК.

В Жамбылской области в соответствии с распоряжением акима руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля региона и главным государственным строительным инспектором назначен Айтказы Карабалаев.

Трудовую деятельность он начал в 1989 году инженером-техником жилищно-эксплуатационного управления № 54 в городе Алматы. В разные годы работал заместителем директора благотворительного фонда «Хаир Ихсан», заведующим отделом, заместителем директора торгово-производственного объединения «Тигро-Хауд», начальником Таразского городского управления торговли, малого и среднего бизнеса, заместителем акима города Тараза, директором Жамбылского областного агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты, директором департамента координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области, акимом Жуалынского района, директором представительства АО НК «СПК Онтустик» в Жамбылской области, акимомТаласского района, советником директора Жамбылского производственного филиала АО «Казтрансгаз Аймак», директором Туркестанского производственного филиала АО «Казтрансгаз Аймак».

Также занимал должности акима города Тараза, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области. С октября 2022 года был руководителем управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области.

В Павлодарской области назначили сразу трех руководителей управлений. Асылтас Тлеубаев возглавил управление ветеринарии. Он родился в 1988 году. Имеет два высших образования по специальностям «Ветеринарная санитария» и «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2008 году, на государственную службу поступил в 2011 году, заняв должность главного специалиста аппарата Кундыкольского сельского округа Баянаульского района. С 2012 по 2015 годы работал на различных должностях, связанных с ветеринарией. С 2020 по 2022 годы руководил отделом ветеринарно-санитарных мероприятий и лицензирования, отделом ветеринарии и лицензирования управления сельского хозяйства Павлодарской области.

С 2022 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления ветеринарии Павлодарской области.

Людмила Курманова назначена руководителем управления индустриально-инновационного развития региона. Родилась в 1981 году, имеет два высших образования. В 2002 году окончила Алматинский институт экономики и статистики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а в 2006 году - магистратуру Инновационного Евразийского Университета. Профессиональную деятельность начала в 2002 году в управлении экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, где до 2021 года занимала позиции главного специалиста, руководителя отдела и заместителя руководителя управления.

В 2021 году работала заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также заведовала отделом организационно-контрольной работы областного филиала партии «Nur Otan». С августа 2021 года по 2024 год занимала пост советника акима области. С сентября 2024 года до настоящего времени возглавляла управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона.

Талгат Дугалов назначен руководителем управления предпринимательства и торговли. Родился в 1989 году, имеет три высших образования по специальностям «Государственное и местное управление», «Юриспруденция» и «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором аппарата акима города Аксу. С 2014 по 2019 годы работал в управлении строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, возглавлял организационно-контрольный отдел аппарата акима г. Аксу, отдел предпринимательства и промышленности Железинского района, был заместителем руководителя отдела внутренней политики Павлодара.

С 2019 по 2023 годы занимал должность руководителя отдела и заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. С 2023 года до настоящего назначения работал заместителем акима Иртышского района.

Заместитель руководителя Антикоррупционной службы по городу Астане Бақдәулет Махмуд возглавил департамент по противодействию коррупции по СКО. Родился в 1980 году в Кызылординской области, имеет два высших образования, в 2001 году окончил Таразский Государственный Университет имени М.Х. Дулати, в 2004 году - Центрально-Азиатский университет. Трудовую деятельность начал в 2002 году в органах финансовой полиции. Служил на различных должностях, в том числе на руководящих. С 2014 по 2015 год работал в органах государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. С 2016 года работает в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.

До назначения на должность был заместителем руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астане.

В области Абай назначен руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Им стал выпускник программы «Болашак» Айбек Рахымбеков.

Родился 23 декабря 1990 года в городе Астане. В 2012 г. окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Регионоведение», в 2015 г. Казахскую инженерно-техническую академию по специальности «Экономика», в 2020 г. Университет Южной Калифорнии по специальности «Международная государственная политика и управление».

Трудовую деятельность начал в 2014 году с должности эксперта управления международных организаций департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В разные годы главным экспертом управления по расследованию происшествий на железнодорожном и водном транспорте департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию, руководителем управления развития обрабатывающей промышленности департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай.

Изменения коснулись и сферы спорта. Вячеслав Левчук был назначен главным тренером ФК «Актобе». До этого белорусский специалист исполнял обязанности главного тренера команды. Под его руководством ФК «Актобе» одержал победу во всех трех последних матчах.