Ануар Хатиев назначен председателем Комитета по делам религий

Родился в 1982 году в г. Алматы. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет им. Д.А. Кунаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом юридического отдела Государственного дочернего предприятия по земельным ресурсам и землеустройству по городу Астана,

2005-2007 гг. – помощник прокурора города Кокшетау по надзору за законностью в исправительных учреждениях.

С 2007 по 2008 гг. занимал различные должности в структуре отдела исковой работы управления контроля и реагирования Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2014 гг. работал на различных должностях в структуре Агентства РК по защите конкуренции.

2015-2016 гг. – заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК

2016-2019 гг. – директор департамента по развитию государственных услуг, директор департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК

2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК

С 2023 г. по настоящее время заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК.

Ранее сообщалось о назначении вице-министра национальной экономики РК.