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    21:30, 14 Май 2025 | GMT +5

    Ануар Хатиев назначен председателем Комитета по делам религий

    Приказом Министра культуры и информации РК Ануар Хатиев Ануар назначен на должность председателя Комитета по делам религий ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    Родился в 1982 году в г. Алматы. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет им. Д.А. Кунаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом юридического отдела Государственного дочернего предприятия по земельным ресурсам и землеустройству по городу Астана,

    2005-2007 гг. – помощник прокурора города Кокшетау по надзору за законностью в исправительных учреждениях.

    С 2007 по 2008 гг. занимал различные должности в структуре отдела исковой работы управления контроля и реагирования Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

    С 2007 по 2014 гг. работал на различных должностях в структуре Агентства РК по защите конкуренции.

    2015-2016 гг. – заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК

    2016-2019 гг. – директор департамента по развитию государственных услуг, директор департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг Министерства информации и коммуникаций РК

    2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК

    С 2023 г. по настоящее время заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и информации РК.

    Ранее сообщалось о назначении вице-министра национальной экономики РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Минкультуры и информации Религия Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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