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    11:45, 17 Май 2025 | GMT +5

    Назначен новый глава управления предпринимательства и индустрии области Абай

    Айбек Смагулович Рахымбеков назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай, передает агентство Kazinform.

    Айбек Рахымбеков
    Фото: акимат области Абай

    Айбек Рахымбеков родился 23 декабря 1990 года в г. Астана.

    В 2012 г. окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Регионоведение», в 2015 г. Казахскую инженерно-техническую академию по специальности «Экономика», в 2020 г. Университет Южной Калифорнии по специальности «Международная государственная политика и управление». Выпускник программы «Болашак».

    Трудовую деятельность начал в 2014 году, с должности эксперта управления международных организаций департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

    В разные годы работал на различных должностях: главным экспертом управления по расследованию происшествий на железнодорожном и водном транспорте департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию, руководителем управления развития обрабатывающей промышленности департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

    До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Область Абай
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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