Назначен новый глава управления предпринимательства и индустрии области Абай
Айбек Смагулович Рахымбеков назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай, передает агентство Kazinform.
Айбек Рахымбеков родился 23 декабря 1990 года в г. Астана.
В 2012 г. окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Регионоведение», в 2015 г. Казахскую инженерно-техническую академию по специальности «Экономика», в 2020 г. Университет Южной Калифорнии по специальности «Международная государственная политика и управление». Выпускник программы «Болашак».
Трудовую деятельность начал в 2014 году, с должности эксперта управления международных организаций департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
В разные годы работал на различных должностях: главным экспертом управления по расследованию происшествий на железнодорожном и водном транспорте департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию, руководителем управления развития обрабатывающей промышленности департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
До нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай.