Руководителей управлений назначили в Павлодарской области

Асылтас Тлеубаев назначен руководителем управления ветеринарии.

Родился в 1988 году. Имеет два высших образования по специальностям «Ветеринарная санитария» и «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2008 году, на государственную службу поступил в 2011 году, заняв должность главного специалиста аппарата Кундыкольского сельского округа Баянаульского района.

С 2012 по 2015 годы работал главным специалистом в отделе сельского хозяйства и ветеринарии Павлодара, а затем — в городском отделе ветеринарии, где занимал должность заместителя руководителя.

С 2020 по 2022 годы руководил отделом ветеринарно-санитарных мероприятий и лицензирования, отделом ветеринарии и лицензирования управления сельского хозяйства Павлодарской области.

С 2022 года до настоящего назначенич занимал должность заместителя руководителя управления ветеринарии Павлодарской области.

Людмила Курманова назначена руководителем управления индустриально-инновационного развития региона.

Родилась в 1981 году, имеет два высших образования. В 2002 году окончила Алматинский институт экономики и статистики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а в 2006 году - магистратуру Инновационного Евразийского Университета.

Свою профессиональную деятельность начала в 2002 году в управлении экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, где до 2021 года занимала позиции главного специалиста, руководителя отдела и заместителя руководителя управления.

В 2021 году работала заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также заведовала отделом организационно-контрольной работы областного филиала партии «Nur Otan». С августа 2021 года по 2024 год занимала пост советника акима области.

С сентября 2024 года до настоящего времени возглавляла управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона.

Талгат Дугалов назначен руководителем управления предпринимательства и торговли.

Является резервистом регионального кадрового резерва. Родился в 1989 году, имеет три высших образования по специальностям «Государственное и местное управление», «Юриспруденция» и «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором аппарата акима г. Аксу.

С 2014 по 2019 годы работал в управлении строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, возглавлял организационно-контрольный отдел аппарата акима г. Аксу, отдел предпринимательства и промышленности Железинского района, был заместителем руководителя отдела внутренней политики г. Павлодара.

С 2019 по 2023 годы занимал должность руководителя отдела и заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

С 2023 года до настоящего назначения работал заместителем акима Иртышского района.

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