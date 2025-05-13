Назначен глава управления архитектурно-строительного контроля Жамбылской области

Айтказы Карабалаев родился в 1966 году, образование — высшее.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-техником жилищно-эксплуатационного управления № 54 в городе Алматы.

В разные годы работал заместителем директора благотворительного фонда «Хаир Ихсан», заведующим отделом, заместителем директора торгово-производственного объединения «Тигро-Хауд», начальником Таразского городского управления торговли, малого и среднего бизнеса, заместителем акима города Тараза, директором Жамбылского областного агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты, директором департамента координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области, акимом Жуалынского района, директором представительства АО НК «СПК Онтустик» в Жамбылской области, акимом Таласского района, советником директора Жамбылского производственного филиала АО «Казтрансгаз Аймак», директором Туркестанского производственного филиала АО «Казтрансгаз Аймак».

Также занимал должности акима города Тараза, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области — главного государственного строительного инспектора.

С октября 2022 года занимал должность руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области.

Ранее в Таразе назначили акима одного из новообразованных районов.