Вячеслав Левчук назначен главным тренером ФК «Актобе»

До этого белорусский специалист исполнял обязанности главного тренера команды.

— Вячеслав Дмитриевич, который ранее временно руководил командой, официально назначен на пост главного тренера. Под его руководством ФК «Актобе» одержал победу во всех трёх последних матчах, — говорится в сообщении на официальной странице клуба.