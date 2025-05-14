16:15, 14 Май 2025 | GMT +5
Вячеслав Левчук назначен главным тренером ФК «Актобе»
Сегодня Вячеслав Левчук официально приступил к обязанностям главного тренера футбольного клуба «Актобе», передает корреспондент агентства Kazinform.
До этого белорусский специалист исполнял обязанности главного тренера команды.
— Вячеслав Дмитриевич, который ранее временно руководил командой, официально назначен на пост главного тренера. Под его руководством ФК «Актобе» одержал победу во всех трёх последних матчах, — говорится в сообщении на официальной странице клуба.
Назначение также подтвердил пресс-секретарь ФК «Актобе» Асет Жомарт.
Напомним, в апреле текущего года прежний наставник команды Игорь Леонов покинул свой пост из-за неудачного старта сезона.