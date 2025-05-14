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    16:15, 14 Май 2025 | GMT +5

    Вячеслав Левчук назначен главным тренером ФК «Актобе»

    Сегодня Вячеслав Левчук официально приступил к обязанностям главного тренера футбольного клуба «Актобе», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вячеслав Левчук
    Фото: ФK "Актобе"

    До этого белорусский специалист исполнял обязанности главного тренера команды.

    — Вячеслав Дмитриевич, который ранее временно руководил командой, официально назначен на пост главного тренера. Под его руководством ФК «Актобе» одержал победу во всех трёх последних матчах, — говорится в сообщении на официальной странице клуба.

    Назначение также подтвердил пресс-секретарь ФК «Актобе» Асет Жомарт.

    Напомним, в апреле текущего года прежний наставник команды Игорь Леонов покинул свой пост из-за неудачного старта сезона.

    Теги:
    Спорт Футбол Назначения Актобе
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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