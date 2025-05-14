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    21:41, 13 Май 2025 | GMT +5

    Бақдәулет Махмуд возглавил департамент по противодействию коррупции по СКО

    До назначения на новую должность он занимал должность заместителя руководителя Антикоррупционной службы по г. Астане, передает агентство Kazinform.

    Бақдәулет Махмуд
    Фото: департамент по противодействию коррупции по СКО

    Махмуд Бақдәулет Бақмухамедұлы родился в 1980 году в Кызылординской области, имеет два высших образования, 2001 году окончил Таразский Государственный Университет имени М.Х. Дулати, в 2004 году окончил Центрально-Азиатский университет.

    Награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышұлы, ведомственными наградами правоохранительных органов.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году в органах финансовой полиции. Служил на различных должностях, в том числе на руководящих.

    В период с 2014 по 2015 год работал в органах государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2016 года работает в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.

    До назначения на должность руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность заместителя руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Астане.

    Теги:
    СКО Назначения Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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