Бақдәулет Махмуд возглавил департамент по противодействию коррупции по СКО
До назначения на новую должность он занимал должность заместителя руководителя Антикоррупционной службы по г. Астане, передает агентство Kazinform.
Махмуд Бақдәулет Бақмухамедұлы родился в 1980 году в Кызылординской области, имеет два высших образования, 2001 году окончил Таразский Государственный Университет имени М.Х. Дулати, в 2004 году окончил Центрально-Азиатский университет.
Награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышұлы, ведомственными наградами правоохранительных органов.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в органах финансовой полиции. Служил на различных должностях, в том числе на руководящих.
В период с 2014 по 2015 год работал в органах государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2016 года работает в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.
До назначения на должность руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность заместителя руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Астане.