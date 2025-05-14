Бақдәулет Махмуд возглавил департамент по противодействию коррупции по СКО

Махмуд Бақдәулет Бақмухамедұлы родился в 1980 году в Кызылординской области, имеет два высших образования, 2001 году окончил Таразский Государственный Университет имени М.Х. Дулати, в 2004 году окончил Центрально-Азиатский университет.

Награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышұлы, ведомственными наградами правоохранительных органов.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в органах финансовой полиции. Служил на различных должностях, в том числе на руководящих.

В период с 2014 по 2015 год работал в органах государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2016 года работает в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.

До назначения на должность руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность заместителя руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Астане.