Огни главной новогодней елки зажгли в Шымкенте

Главным отличием нынешнего праздника стала сама елка. Впервые за много лет в центре Шымкента установили живую ель высотой 18 метров, вместо металлических конструкций, и украсили зеленую красавицу разноцветными огоньками.

Фото: Татьяна Корякина /Шымкента

Центральную площадь оформили современной иллюминацией. Для детей работали аттракционы. Пространство дополнили более 80 живых елей, размещенных в крупных декоративных кашпо с подсветкой.

Фото: Татьяна Корякина /Шымкента

Праздничная программа, на организацию которой было выделено около 9 млн тенге, началась за час до основной церемонии. На ледовые катки под открытым небом вышли победители и призеры международных и республиканских соревнований. Короткие и произвольные программы, а также групповые танцевальные номера.

Фото: акимат Шымкента

Кульминацией вечера стала церемония зажжения огней главной новогодней елки Шымкента. После чего началась концертная программа.

Фото: акимат Шымкента

Праздничные огни в этот вечер зажглись не только в центре города. Новогодние елки одновременно включили в парке Алатау, на Арбате, возле Дома дружбы и на площади Наурыз.

Фото: акимат Шымкента

Отметим, что 31 декабря на площади Астана гостей праздника ждет трансляция новогоднего обращения Президента Казахстана на LED-экранах и гала-концерт с участием отечественных исполнителей и праздничный фейерверк. На проведение мероприятий в новогоднюю ночь предусмотрено около 32 млн тенге. В целом на праздничное оформление Шымкента в этом году выделено 99 млн тенге.

