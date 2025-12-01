РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:53, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Огни главной новогодней елки зажгли в Шымкенте

    Площадь Астана в этот вечер стала центром притяжения жителей и гостей города, собравшихся в предвкушении новогодней атмосферы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    м
    Фото: акимат Шымкента

    Главным отличием нынешнего праздника стала сама елка. Впервые за много лет в центре Шымкента установили живую ель высотой 18 метров, вместо металлических конструкций, и украсили зеленую красавицу разноцветными огоньками.

    м
    Фото: Татьяна Корякина /Шымкента

    Центральную площадь оформили современной иллюминацией. Для детей работали аттракционы. Пространство дополнили более 80 живых елей, размещенных в крупных декоративных кашпо с подсветкой.

    м
    Фото: Татьяна Корякина /Шымкента

    Праздничная программа, на организацию которой было выделено около 9 млн тенге, началась за час до основной церемонии. На ледовые катки под открытым небом вышли победители и призеры международных и республиканских соревнований. Короткие и произвольные программы, а также групповые танцевальные номера.

    м
    Фото: акимат Шымкента

    Кульминацией вечера стала церемония зажжения огней главной новогодней елки Шымкента. После чего началась концертная программа.

    м
    Фото: акимат Шымкента

    Праздничные огни в этот вечер зажглись не только в центре города. Новогодние елки одновременно включили в парке Алатау, на Арбате, возле Дома дружбы и на площади Наурыз.

    м
    Фото: акимат Шымкента

    Отметим, что 31 декабря на площади Астана гостей праздника ждет трансляция новогоднего обращения Президента Казахстана на LED-экранах и гала-концерт с участием отечественных исполнителей и праздничный фейерверк. На проведение мероприятий в новогоднюю ночь предусмотрено около 32 млн тенге. В целом на праздничное оформление Шымкента в этом году выделено 99 млн тенге.

    Ранее мы писали, что новогодние елки уже зажгли в Астане, Алматы, Конаеве, Павлодаре и Талдыкоргане.

    Теги:
    Праздник Шымкент Новый год Елки
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают