Нобелевские премии 2025 года вручили в Стокгольме

В столице Швеции Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2025 года в области физики, медицины, химии, экономики и литературы.

В церемонии, которая прошла в Стокгольмском концертном зале (Konsert Huset), приняли участие члены шведской королевской семьи, премьер-министр Ульф Кристерссон, министры, представители партий, представители зарубежных стран, лауреаты премии, а также многочисленные гости.

Премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис, премию по химии — Сусуму Китагава, Ричард Робсон, Омар М. Яги, премию по медицине — Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл, Шимон Сакагучи, премию по экономике — Джоэл Мокир, Филипп Агион, Питер Хауитт, а премию по литературе — Ласло Краснахоркаи.

Лауреаты Нобелевской премии получили диплом, медаль Нобеля и денежную премию в размере 11 миллионов шведских крон.

Протест против изменения климата

Между тем, 100 активистов, собравшихся перед концертным залом, заявили, что компании, финансирующие Нобелевские премии, зарабатывают деньги, нанося ущерб природе и лесам.

Активисты протестовали против церемонии, выкрикивая лозунги «Прекратите загрязнять наш мир».

Традиционный факельный марш в честь Мачадо не состоялся

Между тем, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо не смогла прибыть на церемонию, поэтому ее дочь Ана Корина Соса приняла награду от имени матери на церемонии, которая прошла в столице Норвегии Осло.