Мария Корина Мачадо не приедет на церемонию вручения Нобелевской премии мира
Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо не будет лично присутствовать на сцене при вручении Нобелевской премии мира, однако прибудет в Осло. Ее дочь Ана Корина Соса Мачадо примет награду от ее имени, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Издание пишет, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не будет лично присутствовать на сцене в ходе церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2025 год в Осло. Награду от ее имени примет ее дочь Ана Корина Соса Мачадо. Об этом сообщил глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
Позже Нобелевский институт уточнил, что Мария Корина Мачадо прибудет в Осло, где «будет находиться в безопасности, несмотря на то, что не сможет принять участие в церемонии». Традиционная торжественная церемония в мэрии норвежской столицы состоится в 13:00 по среднеевропейскому времени.
В прошедшие выходные лауреат Нобелевской премии мира 2025 года заявила, что хочет принять награду лично. Однако всего за день до церемонии пресс-конференция с ее участием в норвежской столице сначала была перенесена на утро, а затем и вовсе отменена.
Мачадоудостоилась награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы. Нобелевский комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.
Как отмечает издание, Мария Корина Мачадо может пополнить список лауреатов Нобелевской премии мира, которым награда не была вручена лично. Среди них советский диссидент Андрей Сахаров, который в 1975 году был вынужден поручить своей жене Елене Боннер представлять его в Осло, поскольку руководство СССР не разрешило ему эту поездку. В 2022 году заключенный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий не смог принять эту премию, в Норвегию вместо него также поехала жена Наталья Пинчук.
В 1983 году лидер польский политический деятель Лех Валенса отказался от поездки в Осло из-за опасений, что не сможет вернуться в свою страну. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи была под домашним арестом, когда в 1991 году ей была присуждена премия. Она отказалась поехать в Осло из опасений, что не сможет вернуться домой.
Мачадо была кандидатом в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года и одной из ключевых фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро.
В этом году на почетную премию были выдвинуты 338 человек и организаций. При этом все последние недели главным вопросом было — присудят ее Трампу или нет. Президент США сам несколько раз заявил, что «достоин премии», и что невручение станет «оскорблением для США».
После сделки между Израилем и ХАМАС букмекеры повысили шансы Трампа, однако, решение о лауреате было принято еще до заключения соглашения. При этом комитетом отдельно было отмечено, что соглашение между Израилем и ХАМАС «абсолютно не влияет» на выбор лауреата 2025 года.