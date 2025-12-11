Мария Корина Мачадо не приедет на церемонию вручения Нобелевской премии мира

Издание пишет, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не будет лично присутствовать на сцене в ходе церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2025 год в Осло. Награду от ее имени примет ее дочь Ана Корина Соса Мачадо. Об этом сообщил глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Позже Нобелевский институт уточнил, что Мария Корина Мачадо прибудет в Осло, где «будет находиться в безопасности, несмотря на то, что не сможет принять участие в церемонии». Традиционная торжественная церемония в мэрии норвежской столицы состоится в 13:00 по среднеевропейскому времени.

В прошедшие выходные лауреат Нобелевской премии мира 2025 года заявила, что хочет принять награду лично. Однако всего за день до церемонии пресс-конференция с ее участием в норвежской столице сначала была перенесена на утро, а затем и вовсе отменена.

Мачадоудостоилась награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы. Нобелевский комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Как отмечает издание, Мария Корина Мачадо может пополнить список лауреатов Нобелевской премии мира, которым награда не была вручена лично. Среди них советский диссидент Андрей Сахаров, который в 1975 году был вынужден поручить своей жене Елене Боннер представлять его в Осло, поскольку руководство СССР не разрешило ему эту поездку. В 2022 году заключенный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий не смог принять эту премию, в Норвегию вместо него также поехала жена Наталья Пинчук.

В 1983 году лидер польский политический деятель Лех Валенса отказался от поездки в Осло из-за опасений, что не сможет вернуться в свою страну. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи была под домашним арестом, когда в 1991 году ей была присуждена премия. Она отказалась поехать в Осло из опасений, что не сможет вернуться домой.

Мачадо была кандидатом в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года и одной из ключевых фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро.

В этом году на почетную премию были выдвинуты 338 человек и организаций. При этом все последние недели главным вопросом было — присудят ее Трампу или нет. Президент США сам несколько раз заявил, что «достоин премии», и что невручение станет «оскорблением для США».

После сделки между Израилем и ХАМАС букмекеры повысили шансы Трампа, однако, решение о лауреате было принято еще до заключения соглашения. При этом комитетом отдельно было отмечено, что соглашение между Израилем и ХАМАС «абсолютно не влияет» на выбор лауреата 2025 года.