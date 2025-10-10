Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира

Он этого заслуживает

Выступая в сентябре на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Трамп заявил: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира».

— Я положил конец семи войнам. Ни один президент или премьер-министр никогда не делал ничего подобного, — сказал он тогда.

President Donald J. Trump is the President of PEACE. pic.twitter.com/7ZH5hKHLVI — The White House (@WhiteHouse) August 12, 2025

Мнение о том, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, разделяют и ряд мировых лидеров. Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, а также представители Пакистана, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

К слову, Нетаньяху вновь выразил поддержку Трампу 9 октября, накануне объявления лауреата премии — в контексте соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

— Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира — он этого заслуживает, — написал Нетаньяху на своей странице в Х.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Безусловно, президент США усилил свои позиции в борьбе за Нобелевскую премию мира после подписания первого этапа соглашения между Израилем и движением ХАМАС. Тем не менее, по оценкам экспертов и прогнозных платформ, его шансы на получение награды остаются невысокими. Поскольку Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, провел свое заключительное заседание 6 октбяря, то есть за нескольно дней до заключения мирного соглашения по Газе.

Ставки на Нобелевскую премию мира

По данным платформы общественных прогнозов Polymarket, которая отслеживает ожидания пользователей в сфере политики и международных событий, вероятность присуждения премии Трампу составляет около 6 процентов.

Это позволило ему опередить в рейтинге агентство БАПОР, Международный уголовный суд и активистку Грету Тунберг, но впереди остаются такие претенденты, как Юлия Навальная (около 9 процентов), международная организация «Врачи без границ» (10 процентов) и сеть суданских волонтерских объединений Emergency Response Rooms, лидирующая с показателем 38 процентов.

JUST IN: The Nobel Peace Prize winner will be announced Friday.



See who's in the running:https://t.co/u1G8jSkk7q — Polymarket (@Polymarket) October 6, 2025

В этом году на соискание Нобелевской премии мира выдвинуто 338 кандидатов — 244 личности и 94 организации. Нобелевский комитет завершил обсуждения в начале недели, решение о лауреате уже принято, а официальное объявление ожидается в пятницу.

Как отмечают норвежские и шведские аналитики, в последние годы комитет действует осторожно, отдавая предпочтение гуманитарным инициативам, правозащитным организациям и защитникам свободы слова. Директор Норвежского института международных отношений Халвард Лейра считает, что нынешний состав комитета, скорее всего, выберет «менее спорную фигуру».

От Рузвельта до Обамы: кто из американских лидеров получал премию мира

За всю историю Нобелевскую премию мира получали четыре президента США. Это Теодор Рузвельт, Джимми Картер (не в президентский срок), Вудро Вильсон и Барак Обама. Последний ни раз подвергался критике, учитывая его роль в расширении использования беспилотников для атак за рубежом, в том числе против граждан США, и продолжение им многочисленных войн по всему миру.

— Если бы меня назвали Обамой, мне бы вручили Нобелевскую премию за 10 секунд, — заявил Трамп в прошлом году.

Когда Барак Обама получил премию в 2009 году, критики утверждали, что она преждевременна, поскольку он был у власти меньше года и еще не продемонстрировал конкретных результатов в деле укрепления мира. Поэтому Трампу может быть где-то и обидно за это.

Happy birthday to Barack Obama, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2009. pic.twitter.com/HWwHIaPWvn — The Nobel Prize (@NobelPrize) August 4, 2018

Стоит отметить, что Трамп уже выдвигался на Нобелевскую премию мира. В 2019 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил кандидатуру главы Белого дома «за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

А если не Трамп

Как пишет Al Jazeera, выступая на встрече американских военных в Вирджинии в сентябре, Трамп заявил, что если ему не вручат награду, это будет «большим оскорблением для Америки».

— Они отдадут его какому-нибудь парню, который ни черта не сделал… они отдадут его парню, который написал книгу о разуме Дональда Трампа, — сказал он.

Тем временем в Норвегии возникли вопросы о том, как глава Белого дома отреагирует в случае поражения. США уже ввели 15-процентные пошлины на экспорт страны.

Агентство Bloomberg пишет, что Норвежский Нобелевский комитет «не подвергался прямому политическому давлению, но очевидно, что ведется несколько кампаний, как публичных, так и частных», заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен. Но при этом не назвал имя Трампа.

Решения комитета из пяти человек, назначенного парламентом Норвегии, засекречены на 50 лет. Поэтому, если президент Соединенных Штатов не будет удостоен Нобелевской премии 10 октября, придется ждать полвека, чтобы узнать, был ли он в шорт-листе в 2025 году, отмечает агентство.