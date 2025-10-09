Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

Ласло Краснахоркаи — автор эпических произведений в традициях Центральной Европы, которые простираются от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуются абсурдизмом и гротескной чрезмерностью. Но у него есть и другие таланты: он также обращается к Востоку, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон, отмечает Нобелевский комитет.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Напомним, в 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган «за ее поэтическую прозу, которая исследует исторические травмы и хрупкость человеческой жизни».

Лауреаты 2025 года

С 6 октября продолжается Нобелевская неделя. В этот день Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета.

7 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США.

8 октября стали известны обладатели Нобелевской премии по химии.

10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 13 октября — лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.