    16:23, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

    Премия присуждена Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Фото: index.hu

    Ласло Краснахоркаи — автор эпических произведений в традициях Центральной Европы, которые простираются от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуются абсурдизмом и гротескной чрезмерностью. Но у него есть и другие таланты: он также обращается к Востоку, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон, отмечает Нобелевский комитет.

    Напомним, в 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган «за ее поэтическую прозу, которая исследует исторические травмы и хрупкость человеческой жизни». 

    Лауреаты 2025 года

    С 6 октября продолжается Нобелевская неделя. В этот день Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета.

    7 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США.

    8 октября стали известны обладатели Нобелевской премии по химии

    10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 13 октября — лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
