    17:32, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

    Лауреатами Нобелевской премии по химии стали японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец с иорданскими корнями Омар Яги. Они получили награду «за разработку металлоорганических каркасов», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
    Фото: x.com/@NobelPrize

    — Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут протекать газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций, — говорится в пресс-релизе на сайте премии.

    Отмечается, что Ричард Робсон, ведущий свои исследования в данной области с 1989 года, создал первые молекулярные конструкции, напоминавшие упорядоченные объемные кристаллы, заполненные бесчисленными полостями. В свою очередь Сусуму Китагава и Омар Яги сумели добиться стабильности и гибкости таких структур.

    — Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с новыми функциями, — подчеркнул председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

    Напомним, в 2024 году Нобелевская премия по химии досталась американцу Дэвиду Бейкеру, а также британцам Демису Хассабису и Джону М. Джамперу за работу над структурами белков. 

    С 6 октября продолжается Нобелевская неделя. В этот день Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета. 

    7 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США. 

    9 октября станут известны имена нобелевских лауреатов по литературе. 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 13 октября — лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
