Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

— Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут протекать газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций, — говорится в пресс-релизе на сайте премии.

BREAKING NEWS

Отмечается, что Ричард Робсон, ведущий свои исследования в данной области с 1989 года, создал первые молекулярные конструкции, напоминавшие упорядоченные объемные кристаллы, заполненные бесчисленными полостями. В свою очередь Сусуму Китагава и Омар Яги сумели добиться стабильности и гибкости таких структур.

— Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с новыми функциями, — подчеркнул председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Напомним, в 2024 году Нобелевская премия по химии досталась американцу Дэвиду Бейкеру, а также британцам Демису Хассабису и Джону М. Джамперу за работу над структурами белков.

С 6 октября продолжается Нобелевская неделя. В этот день Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета.

7 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США.

9 октября станут известны имена нобелевских лауреатов по литературе. 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 13 октября — лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.