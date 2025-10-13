Премию по экономике памяти Нобеля вручат за объяснение инновационного экономического роста

Половина премии досталась Джоэлу Мокиру из американского Северо-Западного университета. Другую половину разделили Филипп Агион из французского Коллеж де Франс и Питер Хоуитт из Лондонской школы экономики. Они объяснили, как инновации дают импульс для дальнейшего прогресса.

— За последние два столетия мир впервые в истории стал свидетелем устойчивого экономического роста. Это позволило огромному количеству людей выбраться из бедности и заложило основу нашего процветания, — объяснила премию этого года Шведская академия наук.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

В прошлом году премию получили ученые Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Они прославились трудами о том, как и почему богатеют и развиваются страны, и почему прогресс и технологии где-то приводят к процветанию наций, а где-то уходят в песок.

Напомним, 6 октября началась Нобелевская неделя. В этот день Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета.

7 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые из США.

9 октября Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

10 октября Нобелевскую премию мира получила политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Сейчас Нобелевский комитет расследует резкий рост ставок перед объявлением лауреата премии мира 2025 года.