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    20:41, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Поджигателей леса выявила система раннего обнаружения пожаров в Павлодарской области

    поджог
    Фото: pixabay.com

    Система раннего обнаружения пожаров выявила виновников лесного пожара в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    - Виновных в возникновении лесного пожара установили инспекторы лесной охраны и сотрудники ОЧС И ОП Щербактинского района с помощью видеонаблюдения системы раннего обнаружения пожаров. Пожар произошел 3 июня в квартале 124 Шалдайского лесничества Шалдайского филиала рядом с селом Шалдай Щербактинского района Павлодарской области, - говорится в сообщении.

    Выяснилось, что несовершеннолетние лица из-за неосторожного обращения с огнём, допустили пожар. Огнеборцы оперативно потушили пожар, площадь составила 0,01 га. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности в размере 20 МРП, материалы переданы в суд.

    Отмечается, система раннего обнаружения пожаров позволяют круглосуточно дистанционно контролировать ситуацию на территории лесного массива природного резервата, также в обзоре наблюдения находятся населенные пункты.

    Как сообщалось, службу охраны и защиты лесного фонда создали в Казахстане. Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров. Система раннего обнаружения лесных пожаров действует в четырех природных парках страны.

    Министерство экологии и природных ресурсов РК проверило 158 государственных лесовладельцев. По итогам проверки сразу три региона Казахстана оказались не готовы к возможным лесным пожарам. Это Акмолинская область, Костанайская область, Павлодасркая область и резерват «Семей орманы». 

    Теги:
    Пожар Лесхоз Дети Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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