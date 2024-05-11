Система раннего обнаружения лесных пожаров действует в четырех природных парках РК

В Казахстане системы раннего обнаружения лесных пожаров функционируют в природных парках «Бурабай» (132 тысячи га), «Кокшетау» (182 тысячи га), «Медеу» и в резервате «Ертіс орманы» (277 тысяч га). Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК, в 2023 году за счет республиканского бюджета проведены работы по установке системы раннего обнаружения лесных пожаров на территории государственного национального природного парка «Кокшетау» (182 тысячи га) и государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (277 тысяч га).

За счет средств местного бюджета в 2023 году проведена установка 34 точек систем видеонаблюдения с охватом 10-ти из 11-ти учреждений лесного хозяйства Костанайской области и 16 точек видеонаблюдения с охватом 11 из 12 лесных учреждений Северо-Казахстанской области, которые требуют доработки. Работы по внедрению систем раннего обнаружения продолжаются.

Как сообщалось, службу охраны и защиты лесного фонда создали в Казахстане. Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов РК проверило 158 государственных лесовладельцев. По итогам проверки сразу три региона Казахстана оказались не готовы к возможным лесным пожарам. Это Акмолинская область, Костанайская область, Павлодасркая область и резерват «Семей орманы».

Напомним, в 2023 году в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей орманы».