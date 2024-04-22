Когда лесникам приходится тушить пожар со старыми и ржавыми, но исправными лопатами

Недавно Министерство экологии и природных ресурсов РК проверило 158 государственных лесовладельцев. По итогам проверки сразу три региона Казахстана оказались не готовы к возможным лесным пожарам, один из них — Акмолинская область. Собственный корреспондент агентства Kazinform решил разобраться, в чем причина неготовности области к стихии и побеседовал с заместителем руководителя акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арманом Турумбаевым.

— Арман Сергеевич, почему в регионе сложилась подобная ситуация?

— Республиканская комиссия проверила шесть госучреждений лесного хозяйства при акимате Акмолинской области, и сделала выводы, что вся область не готова. Это будет, пожалуй, не совсем правильно. У нас по области насчитывается 22 государственных лесовладельца, и в целом область подготовлена, то есть противопожарная техника и оборудование готовы к эксплуатации и находятся в рабочем состоянии. Есть моменты, которые у нас складываются из года в год. Где-то есть нехватка техники, где-то нехватка оборудования, где-то по норме должны быть противопожарные вышки, но их не хватает. Все это связано с финансированием. Мы об этом постоянно говорим. Более того, скажу, что ситуация постепенно выправляется в лучшую сторону, но не все сразу, конечно. Акмолинской области на нашу сферу в 2023 году было выделено из республиканского бюджета 67 млн 725 тысяч тенге. Эти средства были направлены на приобретение 215 комплектов защитных касок и 215 комплектов специального обмундирования для бойцов.

Из акимата Акмолинской области в 2023 году было выделено порядка 470 млн тенге. На данные средства были приобретены две пожарные автомашины на базе КаМАЗ, четыре малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ, четыре патрульно-служебные автомашины, 93 мотоцикла для государственной лесной охраны, 600 комплектов полевой и зимней форменной одежды. В марте текущего года на сессии маслихата был рассмотрен вопрос о выделении средств в 2024 году на сумму 203 млн 130 тысяч тенге для приобретения противопожарной техники. Это малый лесопатрульный комплекс в количестве 9 единиц. То есть постоянно выделяются средства и из республиканского, и из местного бюджетов, отсюда и пополняются ряды противопожарной техники.

Фото: Правительство РК

— Как насчет ремонта зданий и сооружений? На кадрах, сделанных комиссией, видны старые полуразвалившиеся дома.

— Тут нужно конкретизировать, о каких именно зданиях идет речь. К примеру, здания складов. Они ведь в целом не влияют на тушение пожаров. Если оно ветхое, то это не скажется ни на чем. Тушением пожара не занимается здание склада. В первую очередь, здесь важна пожарная техника, пожарные автомашины, малые лесопатрульные комплексы, вспомогательная техника. Это в виде водовозов, бочек каких-то, трактора с почвообрабатывающим орудием. Вот эта техника работает на тушении пожара.

— Но ведь техника у нас тоже есть старая!

— Конечно, есть и старая, но она в рабочем состоянии. У нас по Акмолинской области 100% работает вся техника, которая зарегистрирована за государственными лесовладельцами области. Все на ходу. Да, наблюдается нехватка техники по норме, но я говорю сейчас об имеющейся.

Фото: Правительство РК

— Сколько техники на сегодняшний день не хватает региону? Возможно, нужны еще какие-то ресурсы?

— По Акмолинской области, если брать по нормам, необходимо еще 13 пожарных автомашин, 17 тракторов, 346 мотоциклов либо лошадей (на каждого сотрудника, инспектора), 10 бензопил, 9 косилок, 53 опрыскивателя, 10 мотопомп лесопожарных, 245 приборов спутниковой навигации, 12 зажигательных аппаратов и т. д. Это нехватка. Также из-за дефицита бюджета эти лесные пожарные станции не приведены в соответствие, то есть не поставлены на круглогодичное действие.

Фото: Правительство РК

Фото: Kazinform

— Что это означает?

— Согласно требованиям Положения о лесной пожарной станции, у государственных лесовладельцев должны быть лесные пожарные станции первого и второго типа. Второго типа при центральной усадьбе госучреждения, первого типа должны находиться в лесничествах. Сотрудники пожарной станции должны постоянно быть и в пожарных станциях первого типа, и второго. Если бы это работало, то мы говорили бы, что у нас по 10-бальной системе степени готовности 10 баллов, но у нас немного балл снижен. У нас из 22 госучреждений 12 имеют 8-10 баллов готовности по причине несоответствия действующих лесных пожарных станций. Остальные, а это 10, имеют 5-7 баллов, но это было установлено нашими внутренними проверками, а не комиссией.

— В чем конкретно несоответствие действующих лесных пожарных станций?

— Это складывается из всего. Раньше у нас были ПХС — пожарно-химические станции, и там были сезонные работники. Когда поменялось положение, ПХС стали ЛПС (лесные пожарные станции — прим. автора), но работники не все перешли на постоянную работу. Вообще это было сделано для того, чтобы не было текучести кадров, чтобы люди имели постоянное место работы и следили за техникой. Сезонные работники меняются каждый год, и у каждого к технике будет разное отношение, а когда один человек работает из года в год, он будет по-другому относиться к технике. Сезонная работа имеет ряд недостатков. Приведу пример. В Буландынском районе есть отрадненское учреждение лесного хозяйства. Там в лесхозе есть село, где сгорели зимой два дома. От районной пожарной части до данного села 50 км. Если бы лесная пожарная станция работала круглогодично, то эти два дома можно было спасти. Местный акимат после этого случая выделили им уголь для отопления, чтобы они работали круглогодично.

— Что будет после проверки?

— Из озвученных нарушений не все имеют место в Акмолинской области. К примеру, в общем списке нарушений значится отсутствие ГСМ. ГСМ 100% у нас есть у всех. Проверку проводили до начала пожароопасного сезона, поэтому ГСМ был еще в талонах. У каждого лесничего были талоны. Вопрос ставили о том, что заправка далеко и они не успеют заправиться, но наши заливают бензин перед началом сезона. К тому же, баки пожарных автомашин были полными.

Аварийное состояние зданий лесных пожарных станций либо их отсутствие — это имеет место. В соответствии с требованиями они должны работать круглогодично, но у нас, как я уже говорил, это бывшие здания ПХС, которые нуждаются в текущем ремонте, капитальном ремонте, реконструкции, но это все не говорит о том, что мы не можем тушить пожар. Износ спецтехники — да, это тоже есть. Нехватка пожарных вышек. Я тоже уже говорил, что есть нехватка, но при имеющемся пожарном оборудовании и вышках мы достаточно хорошо тушим пожары.

По нехватке мы информируем из года в год местные исполнительные органы и Комитет лесного хозяйства и животного мира. О проблемах мы всегда говорим. Считаю, что теперь из этого всего должны быть сделаны выводы. И прежде всего, самим Правительством. Ведь лес государственный, но даже на местном уровне в эту сферу выделяется гораздо больше средств, чем на республиканском.