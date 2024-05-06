Некоторые районы Костанайской области не готовы к пожароопасному периоду

Предстоящее лето 2024 года, синоптики прогнозируют одним из жарких, а это значит, что наступает пожароопасный период. Согласно последним данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, не все районы области готовы сражаться с огнем в этом году. Подробнее – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform

Общая площадь охраняемого государственного лесного фонда Костанайской области составляет более 1,1 млн гектар, из которых лесом покрыто 236,5 тысяч гектар. Все вместе это организовано входит в 11 лесных хозяйств, 39 лесничеств и 2 национальных парка. Акцент, как всегда, сделан на территориях, густо засаженных хвойными - Боровское, Аманкарагайское, Басаманское, Семиозерное лесхозы, где в условиях высокой температуры воздуха и ветряной погоды может произойти быстрое возгорание и пожар.

-В рамках подготовки к пожароопасному утвержден план действий по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров, определена группировка сил и средств ДЧС, состоящая из 113 человек и 23 единиц техники, 380 ранцевых огнетушителей. ДЧС совместно с акиматами и лесными хозяйствами проводят пожарно-профилактические рейды по разъяснению требований пожарной безопасности в лесах, в том числе с применением громкоговорящих устройств, - пояснили в пресс-службе ДЧС области на запрос корреспондента.

За ситуацией будут наблюдать из космоса – с 1 апреля и до завершения пожароопасного сезона с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» заключен договор на проведение космического мониторинга.

-По области создано 106 мобильных групп численностью 502 человека (из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО). Имеется 194 команды добровольных противопожарных формирований с численностью 2 280 человек, на вооружении, которых имеется 58 единиц пожарной техники, 796 приспособленной техники, 115 мотопомп, 261 ранцевых огнетушителей и 2334 хлопушек и 19 формирований в виде общественного объединения с количеством 190 человек. Функционируют 44 пожарных поста, которые обеспечивают защитой 127 населенных пунктов с численностью населения 76 тысяч человек. Привлечены силы КТЖ - на этот период будут дежурить 4 пожарных поезда, - пояснили в ответе.

Фото: ДЧС Костанайской области

Для расширения знаний, будут проведены учения на границе с Российской Федерацией с участием стран СНГ.

Что касается прошлого года, то на территории области было зафиксировано 50 лесных пожаров общей площадью 1500 гектар, 2 степных пожара – 2100 гектар и возгорание сухой травы - 209 случаев. Пострадал больше всего Наурузумский заповедник – там за весь период произошло несколько крупных возгораний.

Но, несмотря на подготовку, имеются пробелы, которые в срочном порядке необходимо исправить. Так на данный момент в Амангельдинском и Жангельдинском районах на вооружении добровольных противопожарных формирований не имеется ни одной единицы пожарной техники, а в Мендыкаринском, Сарыкольском, Узункольском и районе имени Беимбета Майлина по 2 единицы, что недостаточно для ликвидации возможных природных пожаров. В Федоровском районе на вооружении добровольных противопожарных формирований отсутствуют ранцевые огнетушители.

Для мендыгаринцев может не хватить топлива – запасы ГСМ составляют всего 1,5 тонны. В Рудном, Амангельдинском, Денисовском, Житикаринском, Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах отсутствуют оборудованные пирсы для забора воды пожарной техникой.

Плюс ко всему – в районах, между лесохозяйственными учреждениями, МИО и противопожарной службы не налажена радиосвязь, что может сильно усугубить ситуацию при тушении пожаров.

Об удовлетворительной оценке готовности лесных массивов говорят и в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования области. По итогам проверок о степени готовности к пожароопасному сезону 2024 года получен средний бал 7,9 из 10. Но там заверили, что за три последних года уровень обеспеченности техникой доведен до 100 %. При этом самое крупное обновление техники было в 2023 году, тогда было выделено 2,3 млрд тенге на приобретение 57 тракторов, 11 пожарных машин, 29 единиц автотранспорта, а также навесное и прицепное оборудование. Последнее крупное обновление было более 10 лет назад, именно поэтому учетом возраста техники и ее износа, 66% подлежит обновлению.

В этом году выделено финансирование на закупку услуги доступа к системе раннего обнаружения лесных пожаров для 10 из 11 лесных учреждений в 34 точках, сумма закупа – 137,1 млн тенге. Вместе с этим, учреждения лесного хозяйства оснащены 9 квадрокоптерами, которые упрощают патрулирование мест, труднодоступных для проезда автотранспорта.

Для того, чтобы печальных последствий можно было избежать, принимаются следующие меры. В частности, идет договоренность между районными акиматами и различными ТОО и КХ (крестьянские хозяйства - прим. ред.), для выделения техники в целях нужды при пожаротушении.

-При тушении степных пожаров в безводных районах наиболее остро встает вопрос о заправке работающей техники водой и ГСМ. Крайне важно заблаговременно иметь оперативный резерв сил и средств с запасом ГСМ для обеспечения бесперебойной работы по ликвидации ЧС, для того чтобы не допустить распространение огня на большие площади или населенные пункты, - говорится в сообщении.

Также на вооружении взято проведение работы по корректировке достоверных карт и местности, для переброски оперативных групп пожаротушения. В целом, в департаменте заявили, что готовность сил и средств гарнизона противопожарной службы Костанайской области к тушению возможных пожаров будет находиться на особом контроле