Неэффективное переселение, грядущие паводки и фламинго – как прошла неделя в РК

На прошлой неделе в Казахстане в центре внимания оказались сразу несколько тем. От ужесточения наказания за насилие до депутатских нецензурных выражений. Подробнее – в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

Началась неделя с обсуждения эффективности программы переселения граждан из южных регионов на север страны. Во время правительственного часа спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что она не дала результата. За последние несколько лет уменьшилось число жителей Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.

Следом на заседании Правительства обсудили не менее тревожную информацию о предстоящих паводках. В случае резкого повышения температуры и сильных дождей тало-дождевые паводки могут возникнуть в феврале и марте. При этом количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части страны. С учетом величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показателей осеннего увлажнения и глубины промерзания почвы, наличия ледяной корки повышенными рисками развития паводка Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская и Туркестанская, области Абай и Улытау. Регионы со средними рисками - область Жетысу, Жамбылская и Павлодарская.

Недавно назначенный Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам, но в итоге - пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура. По словам главы Кабмина, это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на этом же заседании Правительства сообщил, что в последние годы не уделяется должного внимания гидротехническим сооружениям, из-за их слабой устойчивости имеются риски прорыва водохранилищ и угрозы населенным пунктам. При этом ремонтные работы проводятся только на республиканских сооружениях, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет. По словам главы МЧС, исходя из данных Министерства водных ресурсов, в стране функционируют более 1500 гидротехнических сооружений, из них почти половина или 537 требуют ремонта. Наибольшее их количество находится в паводкоопасных регионах.

На прошлой неделе депутаты Мажилиса одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также пропаганду самоубийства, усиление уголовной ответственности по составам преступлений, направленным на убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера малолетнего лица, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание.

Со следующего года казахстанцев с критическим уровнем благосостояния включат в систему медицинского страхования за счет местных бюджетов. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на расширенном заседании коллегии ведомства.

На прошлой неделе в стране утвердили правила маркировки онлайн-рекламы для блогеров. Теперь помечать необходимо онлайн-рекламу, размещаемую инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, включая случаи, когда инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя, получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг либо контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями и (или) со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей». Законом предусматривается наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера и другое.

С нового учебного года в школы и вузы Казахстана будет внедрена новая образовательная программа по финансовой грамотности в рамках проекта «Қарызсыз қоғам». Об этом на минувшей неделе проинформировала руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева. По ее словам, около 450 тысяч школьников и 100 тысяч студентов будут в обязательном порядке проходить обучение финграмотности с нового учебного года. Сейчас разрабатывается новая обновленная программа, которая будет внедрена во все вузы, школы и колледжи.

В школах страны стартует антибуллинговая программа «ДосболLike», сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций. Пока в пилотном режиме. После успешной апробации планируется расширить по всей стране. Н.Оспанова уверена, что это важный шаг для создания безопасной среды обучения.

Стало известно, что в Казахстане планируется ввести нормы, позволяющие беспрепятственно проверять интернаты. Поправки прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», который одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении.

А в Алматы на внеочередной сессии маслихата города депутат Тимур Елеусизов использовал нецензурную лексику во время своего выступления. Матерное выражение проскочило, когда он не выговорил слово «противоэпизоотический». За допущенное депутат извинился, его оштрафовали, о чем он сам и сообщил. Но ситуация все-таки оказалась в центре внимания общественности.

Не обошлось на минувшей неделе без трагических событий. В селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области во время пожара погибли четверо детей. В селе Сочинское Атбасарского района Акмолинской области из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи погибла семья из трех человек.

Пока страна в ожидании паводков, погода преподносит казахстанцам сюрпризы в виде морозов. В течение недели повсеместно переводили занятия на дистанционный режим и закрывали дороги из-за холодов. Температурный рекорд побит в Семее. Там на территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» зафиксирована самая низкая температура воздуха за последние 20 лет – минус 55 градусов.

В то же время блогер из Актау Азамат Сарсенбаев вновь порадовал своих подписчиков, сняв на видео огромную стаю розовых фламинго во время снегопада. В Мангистауской области фламинго облюбовали искусственное озеро Караколь в 10 км от Актау и Тюленьи острова на Каспии.