Антибуллинговая программа стартует в школах Казахстана

В школах Казахстана стартует антибуллинговая программа «ДосболLike». Об этом сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметила, что приоритетной задачей государства является обеспечение безопасности детей, будь то на улице, дома или в школе. Для обеспечения эмоционального благополучия учащихся казахстанскими учеными подведомственного института Министерства просвещения разработана антибуллинговая программа «ДосболLike».

- Программа стартует в пилотном режиме в марте текущего года. После успешной апробации планируется расширить программу «ДосболLIKE» на территории всей страны. Это важный шаг для создания безопасной среды обучения, где каждый ребенок может расти и развиваться, чувствуя себя защищенным, – сказала Н.Оспанова.

По ее словам, программа направлена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие у детей социально-эмоциональных навыков, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, повышение уровня субъективного благополучия детей.