Четверо детей погибли при пожаре в Карагандинской области

23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в 2-квартирном одноэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров загорелись предметы домашнего обихода, мебель, оконные и дверные блоки. В результате ЧП погибли 4 детей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Карагандинской области, в результате пожара погибли 4 ребенка: 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения. Когда произошел пожар, дети были одни дома.

Пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь со стороны местных исполнительных органов и населения.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.