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    11:35, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Четверо детей погибли при пожаре в Карагандинской области

    Четверо детей погибли при пожаре в Карагандинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

    23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в 2-квартирном одноэтажном жилом доме на площади 10 квадратных метров загорелись предметы домашнего обихода, мебель, оконные и дверные блоки. В результате ЧП погибли 4 детей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По информации ДЧС Карагандинской области, в результате пожара погибли 4 ребенка: 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения. Когда произошел пожар, дети были одни дома.

    Пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь со стороны местных исполнительных органов и населения.

    По факту пожара возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.

    Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    Теги:
    Пожар Регионы Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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