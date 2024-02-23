Проверять детские лагеря и интернаты без предупреждения будут в Казахстане 

В Казахстане планируется ввести нормы, позволяющие беспрепятственно поверять интернаты. Поправки прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», который одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, сейчас многие проверки проводятся с предупреждением, определением точной даты. В связи с этим руководство интернатов может заранее организовать олимпиады, экскурсии.

— В прошлом году в Алматы в сауне организовали детский лагерь. Это же страшно, — сказал депутат в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly.

Вместе с тем законопроектом вводится лицензирование детских лагерей.