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    23:30, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Проверять детские лагеря и интернаты без предупреждения будут в Казахстане 

    детские лагеря
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Казахстане планируется ввести нормы, позволяющие беспрепятственно поверять интернаты. Поправки прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», который одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как пояснил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, сейчас многие проверки проводятся с предупреждением, определением точной даты. В связи с этим руководство интернатов может заранее организовать олимпиады, экскурсии.

    — В прошлом году в Алматы в сауне организовали детский лагерь. Это же страшно, — сказал депутат в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly.

    Вместе с тем законопроектом вводится лицензирование детских лагерей. 

    — Что такое лицензирование? По этому поводу говорят, мажилисмены хотят зарегулировать. Но это во всем мире есть. Лицензирование — это определение нормальных норм, стандартов, по которым  все должны работать и организовывать лагерь. Тем более, если мы отправляем детей, — пояснил он.

    Теги:
    Закон и право Дети Парламент Законопроекты Права человека Мажилис
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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