Проверять детские лагеря и интернаты без предупреждения будут в Казахстане
В Казахстане планируется ввести нормы, позволяющие беспрепятственно поверять интернаты. Поправки прописаны в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», который одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, сейчас многие проверки проводятся с предупреждением, определением точной даты. В связи с этим руководство интернатов может заранее организовать олимпиады, экскурсии.
— В прошлом году в Алматы в сауне организовали детский лагерь. Это же страшно, — сказал депутат в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly.
Вместе с тем законопроектом вводится лицензирование детских лагерей.
— Что такое лицензирование? По этому поводу говорят, мажилисмены хотят зарегулировать. Но это во всем мире есть. Лицензирование — это определение нормальных норм, стандартов, по которым все должны работать и организовывать лагерь. Тем более, если мы отправляем детей, — пояснил он.