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    14:35, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Депутата оштрафовали за нецензурное выражение в Алматы

    Тимур Елеусизов
    Фото: скрин с видео

    Депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова оштрафовали за использование нецензурной лексики во время выступления на внеочередной сессии маслихата города 21 февраля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Приехал в РОВД. Написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-й статье КоАП РК за мелкое хулиганство. Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести полную персональную ответственность. Это как раз хороший пример того, что перед законом все равны, - сказал он на видео, опубликованном в Instagram.

    Тимур Елеусизов ранее во время своего выступления на внеочередной сессии маслихата не смог произнести слово «противоэпизоотический» и выругался. Позже депутат прокомментировал свой тезис.

    Теги:
    Маслихат Регионы Видео Депутаты Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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