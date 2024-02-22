Депутата оштрафовали за нецензурное выражение в Алматы

Депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова оштрафовали за использование нецензурной лексики во время выступления на внеочередной сессии маслихата города 21 февраля, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Приехал в РОВД. Написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-й статье КоАП РК за мелкое хулиганство. Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести полную персональную ответственность. Это как раз хороший пример того, что перед законом все равны, - сказал он на видео, опубликованном в Instagram.

Тимур Елеусизов ранее во время своего выступления на внеочередной сессии маслихата не смог произнести слово «противоэпизоотический» и выругался. Позже депутат прокомментировал свой тезис.