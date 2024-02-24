Президент РК подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов школьниками

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей».

Основными задачами закона являются: внедрение института наставничества для детей-сирот, обеспечение безопасности детей, расширение управленческой свободы организаций образования.

Законом предусматривается наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихат плана развития образования соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

Также законом предусмотрено утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера и др.

Законом вносится изменения в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования.

Также законом вводится нормы по урегулированию института наставничества. Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане Республики Казахстан на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Законом устанавливаются требования, права и обязанности наставников.