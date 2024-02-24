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    18:05, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Президент РК подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов школьниками

    мошенник телефон
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее депутаты Сената на пленарном заседании одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей».

    Основными задачами закона являются: внедрение института наставничества для детей-сирот, обеспечение безопасности детей, расширение управленческой свободы организаций образования.

    Законом предусматривается наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихат плана развития образования соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

    Также законом предусмотрено утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера и др.

    Законом вносится изменения в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования.

    Также законом вводится нормы по урегулированию института наставничества. Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане Республики Казахстан на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Законом устанавливаются требования, права и обязанности наставников.

    Теги:
    Закон и право Дети Образование Связь, ТВ, IT Токаев Касым-Жомарт школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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