Семья погибла из-за неправильного монтажа печи в Акмолинской области

В селе Сочинское Атбасарского района Акмолинской области из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи погибла семья из троих человек. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

За отопительный период 2023-2024 годов спасателями Акмолинской области было потушено 254 пожара, спасены 20 человек, в том числе пять детей. Не удалось избежать трагедий: во время пожаров погибли 11 человек.

Основными причинами пожаров в отопительный период текущего года, по словам спикера, стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение населения с огнем. При этом, спасателями предотвращено 27 случаев короткого замыкания и 19 случаев возгорания мусора на начальной стадии.

- Зачастую по причине пожаров гибнут люди, в том числе несовершеннолетние дети. Так, в селе Сочинское Атбасарского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи погибла семья из троих человек. Еще один трагический случай по аналогичной причине произошел в городе Щучинске, где в результате пожара погибли двое взрослых, - отметил К. Доспаев.

В области продолжается работа по установке датчиков угарного газа и отчистке дымоходов в домах социально уязвимых слоев населения. В текущий отопительный сезон дополнительно было установлено 1738 датчиков.