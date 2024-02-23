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    14:12, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстанских школьников и студентов будут учить финансовой грамотности

    финансовая грамотность, налоги, кредиты, школьники и студенты, обучение
    Фото: pixabay.com

    С нового учебного года в школы и вузы Казахстана будет внедрена новая образовательная программа по финансовой грамотности в рамках проекта «Қарызсыз қоғам». Об этом сообщила руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева на брифинге партии Amanat, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам руководителя проекта, около 450 тысяч школьников и 100 тысяч студентов будут в обязательном порядке проходить обучение финграмотности с нового учебного года.

    — Сейчас разрабатывается новая обновленная программа, которая будет внедрена во все вузы, школы и колледжи. Для этого мы сегодня отрабатываем партнерство с Финляндией, у них самая лучшая передовая программа по финансовой грамотности. Мы будем вместе с ними составлять проект, — сказала она на брифинге.

    Ранее сообщалось, что в этом году курсы повышения финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» пройдут 750 тысяч казахстанцев. Помимо семинаров в очном формате, теперь каждый желающий сможет воспользоваться онлайн-платформой.

    Теги:
    Вузы Финансы Образование Студенты Финансы и бюджет школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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