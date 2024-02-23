Казахстанских школьников и студентов будут учить финансовой грамотности

С нового учебного года в школы и вузы Казахстана будет внедрена новая образовательная программа по финансовой грамотности в рамках проекта «Қарызсыз қоғам». Об этом сообщила руководитель проекта Акмарал Бекмурзаева на брифинге партии Amanat, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя проекта, около 450 тысяч школьников и 100 тысяч студентов будут в обязательном порядке проходить обучение финграмотности с нового учебного года.

— Сейчас разрабатывается новая обновленная программа, которая будет внедрена во все вузы, школы и колледжи. Для этого мы сегодня отрабатываем партнерство с Финляндией, у них самая лучшая передовая программа по финансовой грамотности. Мы будем вместе с ними составлять проект, — сказала она на брифинге.

Ранее сообщалось, что в этом году курсы повышения финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» пройдут 750 тысяч казахстанцев. Помимо семинаров в очном формате, теперь каждый желающий сможет воспользоваться онлайн-платформой.