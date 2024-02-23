750 тысяч казахстанцев обучат финансовой грамотности в 2024 году

В этом году курсы повышения финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» пройдут 750 тысяч казахстанцев. Помимо семинаров в очном формате, теперь каждый желающий сможет воспользоваться онлайн-платформой qogamfin.kz. Презентацию портала провели сегодня на площадке пресс-центра партии AMANAT, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя проекта Акмарал Бекмурзаевой, в прошлом году обучение прошли 65 тысяч человек. В этом году экспертам проекта предстоит улучшить финансовую культуру 200 тысяч взрослых, 100 тысяч студентов и 450 тысяч школьников.

- Мы усилили программу по блокам. Добавили блок по инвестициям, потому что он вызывает высокий интерес у наших участников. Помимо прочего, мы разработали рабочую тетрадь, которая выдается каждому участнику. Тетрадь содержит весь курс финансовой грамотности. Это такая шпаргалка, которую люди забирают с собой. Если за 5 дней обучения они что-то не усвоили, подзабыли или хотят усилить свои знания, здесь как раз весь курс содержится, - рассказала Акмарал Бекмурзаева.

По ее словам, в учебной программе основное внимание уделяется расчетам по кредитам и депозитам участников.

- В тетради очень много формул. Даже когда финансисты смотрят, они спрашивают, действительно ли люди это усваивают. Да, практика показывает второй год, что люди финансовую грамотность понимают через расчеты. Пока мы не посчитаем все кредиты, депозиты участников, они не понимают и не осознают всю боль переплаты, которая может случиться в рамках заемных средств, - пояснила А. Бекмурзаева.

Также в этом году для эффективного управления потока учащихся была разработана онлайн-платформа qogamfin.kz. Для тех, кто не может посещать очные семинары, на сайте будут размещаться видеоролики и методические материалы.