На Тенгизе запущен завод второго поколения, добычу восстановят поэтапно

Ключевым этапом стал успешный запуск завода второго поколения (ЗВП), который состоялся уже 26 января. В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено в 4:00 утра. Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2 500 тонн в сутки. Специалисты осуществляют планомерное наращивание подачи мультифазного потока (нефть и газ) для заполнения системы и выхода на проектные мощности.

На месторождении Тенгиз в данный момент объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов. Ведутся интенсивные работы по проверке энергетических объектов и систем распределения электроэнергии. Согласно информации из первоисточника, на объекте задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний. На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время. Перед компанией «Тенгизшевройл» (ТШО) поставлена задача максимально ускорить восстановление добычи при строгом соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда (HSE).

Успешному запуску завода второго поколения способствовало оперативное завершение монтажа специальной технологической перемычки. Следующим важным этапом графика станет 2 февраля — к этой дате планируется возобновить работу через Системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов. Это позволит обеспечить полноценную и стабильную подачу сырья на Комплекс технологических линий (КТЛ) и Завод второго поколения (ЗВП).

Министерство энергетики и «КазМунайГаз» оказывают ТШО всестороннее содействие в координации технических мероприятий и осуществляют ежечасный мониторинг ситуации.

Для обеспечения прямого оперативного контроля и координации всех восстановительных работ непосредственно на месторождении Тенгиз постоянно находится руководство ведомства и национальной компании. Контроль на месте осуществляют вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев, а также директор департамента крупных нефтегазовых проектов АО НК «КазМунайГаз» Жандос Жылкайдаров.

Вопрос восстановления производственного цикла находится на особом и постоянном контроле руководства Министерства энергетики. Компания ТШО остается приверженной обеспечению надежной производственной деятельности и будет наращивать объемы добычи поэтапно, по мере готовности всей инфраструктуры и подтверждения безопасности всех процессов.

Ранее компания «Тенгизшевройл» заявила о безопасном запуске системы распределения электроэнергии и поэтапном возобновлении добычи сырой нефти.

Напомним, что в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда оператор ТШО заявил о прекращении добычи нефти. Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.