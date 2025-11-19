Многоквартирный жилой дом загорелся в Семее

На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

На месте создан штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды.

Напомним, что утром 18 ноября в селе Алгабас произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 360 кв. м. В огне погибли 12 человек, девять из которых — дети. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Трое пострадавших находятся в реанимации, один из них пришел в сознание. По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь. Причина пожара устанавливается.