РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:11, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Многоквартирный жилой дом загорелся в Семее

    В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание многоквартирного жилого дома в г. Семей ул. Кожкомбинатская, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    а
    Фото: pixabay

    На месте спасатели работают по повышенному рангу.

    Информация о пострадавших на 112 не поступала. 

    На месте создан штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды.

    Напомним, что утром 18 ноября в селе Алгабас произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 360 кв. м. В огне погибли 12 человек, девять из которых — дети. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

    Трое пострадавших находятся в реанимации, один из них пришел в сознание. По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь. Причина пожара устанавливается.

    Теги:
    Семей Пожар Регионы Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают