Минэнерго Казахстана прокомментировало очередную атаку на танкеры у терминала КТК

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали третью за месяц атаку беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, погрузку нефти на морском терминале заранее остановили из-за угрозы атаки беспилотников.

— По информации КТК, 30 июля танкер Nissos Sifnos подвергся атаке с применением БПЛА в районе грузового манифольда во время завершения погрузки на ВПУ-3. В связи с угрозой атаки БПЛА погрузка нефти со стороны КТК была заранее остановлена. Кроме того, в 6–7 морских милях от морского терминала был атакован танкер Marathi, который следовал под погрузку, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возникший в результате атаки пожар потушили с помощью трех буксиров КТК. Пострадавших среди членов экипажа нет. Розлив нефти не допустили.

Ранее в КТК сообщили, что объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране.

27 июля Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск.