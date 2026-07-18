Атака беспилотников у терминала КТК: угрозы для казахстанской нефти нет — Минэнерго РК

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работать в штатном режиме после атаки у его терминала в Черном море, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает ведомство, 17 июля ударам БПЛА подвергся нефтяной танкер Nordic Zenith. Во время атаки на судне не было нефти.

— Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым. Команда корабля оперативно потушила пожар своими силами. Пострадавших нет. Угроза для казахстанской нефти отсутствует, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, вся технологическая инфраструктура терминала работает без перебоев. На КТК продолжают загружать нефть в танкеры в штатном режиме.

Напомним, 5 апреля на крупнейшем нефтяном терминале России на Черном море произошел пожар из-за атаки беспилотников.

В Минэнерго позже заявили, что прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику.