Погрузка нефти на терминале КТК приостановлена после атаки дронов — Минэнерго Казахстана

— Сегодня, 19 июля 2026 года, во время проведения погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера — «ASIA» и «NISSOS IOS» — подверглись атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Данные суда осуществляли погрузку нефти, добытой в Казахстане. На борту танкеров находились интернациональные экипажи. В результате атаки на судах возник пожар, который был оперативно потушен силами экипажей. Пострадавших нет. Выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 повреждений не получили, — говорится в заявлении Министерства энергетики Республики Казахстан.