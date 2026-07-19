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    Погрузка нефти на терминале КТК приостановлена после атаки дронов — Минэнерго Казахстана

    Минэнерго Казахстана сделало заявление после атаки дронов на танкеры в Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, передает Kazinform.

    КТК
    Фото: пресс-служба КТК

    — Сегодня, 19 июля 2026 года, во время проведения погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера — «ASIA» и «NISSOS IOS» — подверглись атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Данные суда осуществляли погрузку нефти, добытой в Казахстане. На борту танкеров находились интернациональные экипажи. В результате атаки на судах возник пожар, который был оперативно потушен силами экипажей. Пострадавших нет. Выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 повреждений не получили, — говорится в заявлении Министерства энергетики Республики Казахстан.

    Попадания нефти в акваторию не допущено, 

    — На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента. Дополнительная информация о возобновлении отгрузки нефти будет предоставлена по мере поступления, — добавили в ведомстве.

    В Министерстве энергетики Республики Казахстан отметили, что подобные атаки на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

    — Любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта, — заключили в Минэнерго.

    Минэнерго РК Нефть КТК Каспийский трубопроводный консорциум
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор