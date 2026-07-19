Два танкера с казахстанской нефтью атаковали беспилотники у терминала КТК

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума два танкера, перевозившие казахстанскую нефть, подверглись атаке беспилотников. Погрузка сырья остановлена, пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на КТК.

По данным консорциума, инцидент произошел 19 июля во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Целями атаки стали танкеры ASIA под флагом Либерии и NISSOS IOS под флагом Маршалловых островов.

На судно ASIA загружалась нефть компании «Тенгизшевройл», на NISSOS IOS — сырье компаний Кашаган Б.В. и «Матен», в том числе с участием АО НК «КазМунайГаз». На борту находились международные экипажи.

В результате атаки на танкере ASIA возник пожар. Его удалось потушить с привлечением аварийно-спасательных сил КТК.

Погрузка нефти остановлена. Жертв и пострадавших среди работников консорциума, подрядных организаций и членов экипажей нет. Разлива нефти не произошло, оба танкера сохранили плавучесть. В настоящее время специалисты оценивают полученные повреждения.

В КТК назвали произошедшее целенаправленной террористической атакой и заявили, что это уже пятый случай прямой агрессии против гражданской инфраструктуры консорциума.

Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует нефть с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 километров проходит более двух третей экспортной нефти Казахстана. В 2025 году объем перевалки составил около 70,5 млн тонн.

Напомним, 17 июля ударам БПЛА подвергся нефтяной танкер Nordic Zenith. Во время атаки на судне не было нефти.