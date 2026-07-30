КТК заявил о новых атаках БПЛА на танкеры

Каспийский трубопроводный Консорциум сообщил об новых атаках на два танкера, которые произошли ночью 30 июля, после которых погрузка нефти была приостановлена, передает агентство Kazinform.

— 30.07.2026 г. в 01:48 мск танкер «NIFFOS SIFNOS» под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке. В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, — сообщили в КТК.

В КТК уточнили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

— Кроме того, в территориальных водах, в 6-ти морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер «MARATHI» под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК, — добавили в пресс-службе Консорциума.

Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране.

27 июля Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск.







