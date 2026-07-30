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    КТК заявил о новых атаках БПЛА на танкеры

    Каспийский трубопроводный Консорциум сообщил об новых атаках на два танкера, которые произошли ночью 30 июля, после которых погрузка нефти была приостановлена, передает агентство Kazinform. 

    КТК заявил о новых атаках БПЛА на танкеры
    Фото: КТК

    — 30.07.2026 г. в 01:48 мск танкер «NIFFOS SIFNOS» под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке.  В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, — сообщили в КТК. 

    В КТК уточнили, что пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме. 

    — Кроме того, в территориальных водах, в 6-ти морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер «MARATHI» под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК, — добавили в пресс-службе Консорциума. 

    Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

    19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

    Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

    Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

    23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране. 

    27 июля Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. 



     

     

    Нефть КТК Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор