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    Казахстан временно приостановил погрузку нефти на КТК и скорректировал объемы добычи — Минэнерго РК

    Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство Казахстана оценивает ущерб от атаки на КТК — вице-министр энергетики
    Фото: instagram.com/caspian_pipeline

    Ситуацию с работой КТК прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    — В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, — пояснили в Минэнерго.

    Из-за ограничений на прием нефти в трубопроводную систему добывающие компании временно сократили суточные объемы производства в Казахстане. Это необходимо, чтобы не допустить переполнения резервуаров и обеспечить стабильную работу предприятий.

    В Минэнерго подчеркнули, что снижение добычи носит технологический характер.

    — Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами. В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, — отметили в пресс-службе.

    Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

    19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

    Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

    Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

    Минэнерго РК Нефть КТК Каспийский трубопроводный консорциум
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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