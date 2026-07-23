Казахстан временно приостановил погрузку нефти на КТК и скорректировал объемы добычи — Минэнерго РК

Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ситуацию с работой КТК прокомментировали в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, — пояснили в Минэнерго.

Из-за ограничений на прием нефти в трубопроводную систему добывающие компании временно сократили суточные объемы производства в Казахстане. Это необходимо, чтобы не допустить переполнения резервуаров и обеспечить стабильную работу предприятий.

В Минэнерго подчеркнули, что снижение добычи носит технологический характер.

— Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами. В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.