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    МИД Казахстана осудил атаки дронов на суда с нефтью через КТК

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан потребовало прекратить атаки на суда с нефтью в Чёрном море, передает агентство Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля текущего года в акватории Чёрного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 

     

    Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, — говорится в заявлении МИД РК.

    МИД Казахстана призвал партнеров осудить атаки на гражданские суда в Чёрном море.

    — Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Чёрного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов.

     

    Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья.

     

    Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов.

     

    В настоящее время Республика Казахстан осуществляет всестороннюю оценку причиненного ущерба. По ее итогам Казахстан оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причинённого ущерба.

     

    Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов, — отметили в ведомстве.

    Ранее Минэнерго Казахстана сделало заявление после атаки дронов на танкеры в Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Беспилотники МИД РК Нефть КТК Каспийский трубопроводный консорциум
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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