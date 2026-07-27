КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ТОО «Тенгизшевройл».

Как отметили в Минэнерго, возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности.

— Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, другими участниками процесса и продолжает отслеживать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти, — отметили в ведомстве.

Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране.