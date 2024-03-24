Маулен Ашимбаев выразил соболезнования Послу России в Казахстане

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев посетил Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Сенат Парламента РК.

Спикер Сената выразил соболезнования Послу России в нашей стране, в связи с террористическим актом, произошедшим в Подмосковье, возложил цветы и оставил запись в книге соболезнований. Он отметил, что в Казахстане глубоко потрясены трагическими событиями, унесшими десятки жизней мирных граждан.

В ходе беседы с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным, Председатель Сената информировал собеседника о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирного населения и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призвал все государства-члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Не может быть никаких оправданий таким жестоким бесчеловечным действиям. От себя лично и от имени депутатов Сената Парламента Республики Казахстан выражаю искренние соболезнования в связи с этими трагическими событиями. В эти дни граждане нашей страны искренне скорбят вместе с народом России. Трагедия болью отзывается и в наших сердцах. Желаем сил, терпения и скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал в книге соболезнований Маулен Ашимбаев.

Напомним, ранее в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье. В свою очередь российский лидер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.

Кроме того, в ходе оперативного совещания Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Президента страны были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях. Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Напомним, 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м.

Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия. Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ.

ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле».

24 марта объявлен Днем общенационального траура в России.

Для граждан Казахстана была открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили вМИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.