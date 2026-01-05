РУ
    Куба объявила двухдневный траур по 32 погибшим защитникам Мадуро

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро было убито много сотрудников кубинских служб безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Куба
    Фото: aa.com.tr

    — Вы знаете, вчера было убито много кубинцев, — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Власти Кубы сообщили о гибели 32 человек. 5 и 6 января объявлены днями траура в стране, пишет Reuters.

    В субботу президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой. Позже американский лидер сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

    Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

    3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

    Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.

    Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле в понедельник.

