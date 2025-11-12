Крупное ДТП в Актюбинской области: подросток уже 20 дней не приходит в себя

По данным пресс-службы регионального отделения здравоохранения Актюбинской области, все взрослые, получившие лечение в городской больнице № 1 уже вернулись домой. Один из пациентов, состояние которого улучшилось после операции, был выписан вчера. Однако подросток, находящийся в областной детской больнице, все еще без сознания.

— Общее состояние ребенка все еще очень тяжелое. У него сочетанная черепно-мозговая травма, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области столкнулись два автомобиля, погибли 12 человек. Трагедия произошла возле села Белкопа Айтекебийского района. Грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе. Сообщалось, что трое выживших находятся в тяжелом состоянии.

После аварии часть трассы Самара – Шымкент была перекрыта.

МВД направило специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области.

Установлено, кто виноват в ДТП.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова была создана правительственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортных происшествий, произошедших возле села Богетсай.

Все пострадавшие доставлены в областной центр. Один из них был транспортирован санавиацией в Астану.

На прошлой неделе трое из шести выживших после ДТП, выписались из больницы.