    20:23, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пострадавших в ДТП в Актюбинской области доставят санавиацией в столицу

    Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам правительственной комиссии по расследованию причин ДТП, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Правительство РК

    О текущей обстановке доложились аким Актюбинской области Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

    Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения.

    Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.

    Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы «Самара — Шымкент» до безопасного уровня.

    Напомним, в ДТП в Актюбинской области погибли 12 человек. По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова для расследования ДТП была создана комиссия. По уголовному делу идет расследование, озвучена предварительная версия трагедии. Пятеро взрослых и один ребенок находятся в Хромтауской районной больнице.

    ДТП Правительство РК Регионы Канат Бозумбаев Актюбинская область
