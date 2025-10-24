Пострадавших в ДТП в Актюбинской области доставят санавиацией в столицу

О текущей обстановке доложились аким Актюбинской области Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения.

Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.

Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы «Самара — Шымкент» до безопасного уровня.

Напомним, в ДТП в Актюбинской области погибли 12 человек. По поручению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова для расследования ДТП была создана комиссия. По уголовному делу идет расследование, озвучена предварительная версия трагедии. Пятеро взрослых и один ребенок находятся в Хромтауской районной больнице.