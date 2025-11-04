ДТП в Актюбинской области: двое пострадавших выписались из больницы

Состояние подростка, находящегося в детской больнице, все еще остается тяжелым, он не пришел в сознание.

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области, из трех человек, находившихся в Актюбинской городской больнице № 1, двое выписались. У оставшегося состояние стабильное. Ему провели операцию, сейчас продолжается лечение.

— Один пациент, находящийся в Актюбинской многопрофильной больнице, завтра будет выписан. Состояние подростка, находящегося в областной детской больнице, очень тяжелое. Изменений нет, он не пришел в сознание», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября на автодороге Самара — Шымкент вблизи поселка Белкопа произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель».

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек были доставлены в медицинское учреждение, один отказался от госпитализации.



