Крематорий в Алматы: что внутри и почему он до сих пор не открыт

17 октября этого года постановлением акимата города крематорий был передан на баланс КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» управления общественного здравоохранения.

После этого в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по Алматы была проведена государственная регистрация правоустанавливающих документов.

Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Е. Тәжімұрат в ответе на запрос сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая проведение кремации. В связи с этим определить сроки начала работы крематория пока не представляется возможным.

Фото: акимат Алматы

— Проведенный анализ действующих нормативно-правовых актов в сфере погребения показал, что отдельные ключевые положения в части применения кремации и обращения с прахом недостаточно определены на уровне Типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами, утвержденных приказом министра национальной экономики от 31 мая 2019 года, — пояснил он.

По его словам, разработка соответствующей нормативно-правовой базы осуществляется на республиканском уровне и находится в ведении Министерства здравоохранения, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства юстиции и Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Что предусмотрено внутри здания

Фото: pixabay.com

В здании крематория оборудованы траурный зал, залы с кремационными печами, а также помещения для хранения тел умерших до процедуры кремации и праха. В составе объекта предусмотрены две кремационные печи, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, медицинские холодильные камеры для хранения тел, а также офисно-бытовая техника (компьютеры, принтеры, диспенсеры для воды и прочее).

Кремация будет осуществляться на двух кремационных линиях TABO CS, работающих на природном газе.

Сколько будет стоить услуга

Вопрос ценообразования планируется рассмотреть после утверждения Типовых правил и определения категорий лиц, в отношении которых будет допускаться кремация. Речь идет, в том числе, об отдельных категориях иностранных граждан, невостребованных тел и других случаях.

Напомним, в 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория. Строительство завершилось в декабре 2021 года, однако его открытие неоднократно переносилось — сначала на 2022 год, затем на первый, а позже и на второй квартал 2023 года.

В 2023 году сообщалось, что для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей. Работы приостанавливались из-за корректировки проекта, требовавшейся для полноценного функционирования крематория.

Крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2 в Алатауском районе. На его строительство из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге. Несмотря на готовность здания, долгое время оставался нерешенным вопрос, какая структура возьмет объект на баланс.

Летом этого года здание показал депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

Ранее Министерство юстиции уже объясняли, зачем Казахстану понадобилось строительство крематория.

Отметим, что в прошлом году акимат Алматы подал в суд на подрядчика, занимавшегося строительством крематория. По решению суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» было признано недобросовестным участником государственных закупок и обязано вернуть в местный бюджет 2 775 414,62 тенге.