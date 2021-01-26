Для чего понадобилось строительство крематориев в Казахстане, объяснили в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для чего понадобилось строительство крематориев в Казахстане, объяснили в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пика пандемии резко увеличилось число лиц, умерших от COVID-19. Патолого-анатомические бюро больниц и судебно-медицинские морги столкнулись с большим количеством трупов умерших людей и не справлялись с возникшей нагрузкой, что вызывало недовольство граждан. Кроме того, в результате патолого-анатомических и судебно-медицинских вскрытий трупов образовалось большое количество особо-опасных биологических отходов таких как: медицинские маски, костюмы, пакеты, бинты, шприцы, инструменты для изъятия ПЦР тестов и многое другое», - пояснил руководитель управления по контролю за деятельностью Центра судебных экспертиз департамента по организации экспертной деятельности Минюста РК Темирболат Кожамжаров.

По его словам, в создавшейся ситуации утилизация указанных отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. Высокая смертность и опасные отходы повлекли принятие решения о строительстве патолого- анатомических бюро с высокотехнологичными печами для утилизации особо опасных биологических отходов в городах Нур-Султан и Алматы.

«Другой проблемой явились вопросы захоронения трупов иностранных граждан. Если в 2019 году было вскрыто 50 трупов иностранцев, то в истекшем году - около 200. В связи с закрытием границ и невозможности их транспортировки на родину родственники умерших неоднократно обращались в морги по поводу их кремации. Строительство патолого-анатомического бюро не предполагает кремацию трупов наших граждан, умерших от особо-опасных инфекционных заболеваний, в том числе от COVID-19. В соответствие с подпунктом 4 пункта 239 санитарных правил, утвержденного приказом министра здравоохранения РК от 14 декабря 2018 года под № 40 - кремация трупов проводится с согласия родственников с последующей выдачей урн с прахом (пеплом) родственникам для обычного захоронения. Для этих целей Министерству юстиции были выделены финансовые средства для строительства патолого-анатомических бюро с высокотехнологичными печами для утилизации особо-опасных биологических отходов в городе Нур-Султане в сумме 1 млрд 475 млн тенге и в городе Алматы 1 млрд 744 млн тенге», - добавил Темирболат Кожамжаров.

Представитель Минюста также отметил, что в соответствие со статьей 27 Закона РК «О местном государственном правлении и самоуправлении в Республике Казахстан» вопросы организации кладбищ, скотомогильников относятся к компетенции местных органов государственного управления.

«Указанные средства министерством целевым трансфертом были перечислены акиматам указанных городов. Поскольку список классификаторов действующих программ называется «Строительство крематориев с кладбищами» финансирование патолого-анатомических бюро с утилизацией отходов проведено по указанной программе в связи с отсутствием других классификаторов», - заключил Темирболат Кожамжаров.