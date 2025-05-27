В Алматы не могут решить, кто будет управлять первым крематорием в стране

Согласно проектной документации, это однозальный крематорий, оснащенный двумя кремационными печами. Объект предназначен для утилизации биологических и медицинских отходов. Здание расположено в Алатауском районе, южнее ТЭЦ-2.

Заказчиком строительства крематория выступило управление строительства города Алматы.

В акимате Алматы на запрос агентства Kazinform ответили, что несмотря на полную техническую готовность, крематорий до сих пор не введен в эксплуатацию.

Проект столкнулся с трудностями еще на стадии строительства со стороны подрядной организации ТОО «ТаразҚұрылысИнвест». Подрядчик не выполнил работы в срок и в полном объеме, из-за чего управление строительства подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Суд признал подрядчика недобросовестным участником государственных закупок, а также в местный бюджет было возвращено неустойка в размере 2 775 414,62 тенге.

— На сегодня строительно-монтажные работы по строительству инженерных сетей крематория завершены в полном объеме. Акт ввода объекта в эксплуатацию подписан. Регистрация в органах архитектуры и юстиции проведена в третьем квартале 2024 года, — сообщили в управлении.

Кто возьмет объект на баланс?

Несмотря на готовность объекта, его будущее остается неопределенным. Акимат Алматы направил официальные письма в два министерства с просьбой определить конечного балансодержателя крематория.

— В настоящее время акиматом города Алматы в адрес Министерства юстиции и Министерства здравоохранения направлено письмо о необходимости определения конечного балансодержателя данного объекта. По результатам ответа информация будет предоставлена дополнительно, — говорится в ответе акимата.

Агентство Kazinform также решило отправить официальные запросы в Минюст и Минздрав, чтобы узнать, кто же все-таки возьмет на баланс алматинский крематорий.

Оказалось, что ни одно из ведомств не считает этот объект своей зоной ответственности.

Министерство юстиции напомнило, что еще в 2020 году Указом Президента № 299 были предусмотрены целевые трансферты для строительства крематориев в городах республиканского значения — Алматы и Астане. Средства были выделены по бюджетной программе 066 «Целевые трансферты на развитие бюджетам городов республиканского значения, столицы для строительства крематориев с кладбищами».

— В связи с чем, Министерством бюджетные средства для строительства крематориев были перечислены акиматам указанных городов целевым трансфертом, — отметили в Минюсте.

При этом ответственность за освоение целевых трансфертов несут акимы и руководители администраторов бюджетных программ.

Фото: er-ai-construction.kz

Ведомство подчеркнуло, что его функции ограничены руководством в сфере судебно-экспертной деятельностью.

В своем ответе Минюст сослалось на статью 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», в которой указано, что «вопросы организации кладбищ, скотомогильников относится к компетенции местных органов государственного управления».

— Таким образом, вопросы ввода в эксплуатацию крематория, определение балансодержателя и дальнейшего его функционирования не относятся к компетенции Министерства, в связи с чем рекомендуем обратиться в местный исполнительные органы указанных городов, — заключили в Министерстве юстиции.

Позиция Министерства здравоохранения

В свою очередь, Министерство здравоохранения заявило, что крематории относятся к объектам ритуального обслуживания, а не к системе здравоохранения. Минздрав утверждает санитарные нормы, регулирующие такие объекты, но не несет ответственности за их эксплуатацию.

— Министерство в рамках своих полномочий, определяет требования к объектам санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе согласно санитарных правил к кладбищам и объектам похоронного назначения. Услуги и деятельность крематориев регулируется как часть ритуальных (похоронных) услуг, не относящихся к ведению системы здравоохранения. Следовательно, Министерство не является балансодержателем данных объектов коммунальной инфраструктуры, — ответили в Минздраве.

Ведомство добавило, что за техническое состояние и содержание объектов социально-бытовой инфраструктуры, в том числе, кладбища, объекты похоронного назначения, отвечает эксплуатационная организация, назначенная решением местных исполнительных органов о предоставлении права на земельный участок.

Напомним, в 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория.

Строительство здания завершилось в 2021 году, однако его открытие несколько раз откладывалось: сначала на 2022 год, затем на первый квартал 2023 года, а позже — на второй квартал того же года.

В 2023 году сообщалось, что для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. Приостановка строительно-монтажных работ по наружным сетям была обусловлена необходимостью корректировки проекта для полноценного функционирования крематория.

Ранее в Министерстве юстиции уже объясняли, зачем Казахстану понадобилось строительство крематория.