Стали известны новые подробности строительства крематория в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строительство алматинского крематория завершено в конце 2021 года, но для его запуска необходимо подвести наружные инженерные сети к объекту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении строительства города не уточнили, когда именно откроется крематорий, но проект был разделен на две части: строительство здания и строительство подводящих инженерных сетей.

«Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре 2021 года. На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. Приостановка строительно-монтажных работ по наружным сетям обусловлена корректировкой проекта для функционирования крематория. Корректировка проведена в связи с изменением (выноса) магистральной трассы газопровода», - сообщили в управлении.

Согласно утвержденной проектной-сметной документации, ритуальный комплекс рассчитан на пропускную способность 24 кремации в сутки, при двухсменной работе. Здание представляет собой крематорий второго типа, предназначенный только для кремации, с возможностью проведения церемонии прощания. Также в здании крематория размещены административные помещения и помещения для рабочих. В составе помещений имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей.

«После завершения строительно-монтажных работ вышеуказанного здания, эксплуатирующей организацией будет проводиться работа по расширению законодательной регламентации в области кремации (источник финансирования, категория граждан, подлежащих кремации, правила функционирования крематория) с уполномоченными органами», - добавили в ведомстве.

Крематорий в Алматы планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Но позже сроки были перенесены несколько раз - сначала хотели ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, потом - в мае 2022 года, в ноябре сообщалось, что открытие ориентировочно состоится в первом квартале 2023 года, затем - на второй квартал 2023 года.

Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже стало известно, что это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Он является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов.