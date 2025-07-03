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    20:06, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Первый крематорий за 1,5 миллиарда тенге показали в Алматы

    Депутат Мажилиса Сергей Пономарев посетил первый в Казахстане крематорий, построенный в Алматы, но до сих пор не введённый в эксплуатацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первый крематорий за 1,5 миллиарда тенге показали в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Мажилисмен опубликовал видео, в котором показал, как выглядит здание изнутри.

    — Это печь для кремации, высококачественная, чешского производства, работающая на газе. В строительство объекта вложено 1,5 миллиарда тенге… Крематорий с 2021 года полностью готов, сейчас подключены все коммуникации. Экологических выбросов не будет. Сейчас решается вопрос, кому на баланс поставить крематорий. Патологоанатомическое бюро говорит: «Нам это не нужно». Вполне вероятно, он будет передан комбинату ритуальных услуг, где присутствует и государство, — говорит Пономарев. 

    Крематорий был построен в Алатауском районе Алматы в 2021 году. Несмотря на полную готовность, до сих пор не решен вопрос о его балансодержателе. Депутат подчеркнул важность скорейшего урегулирования этого вопроса совместно с местными и республиканскими органами.

    Отметим, что в прошлом году акимат Алматы подал в суд на подрядчика, занимавшегося строительством крематория. По решению суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» было признано недобросовестным участником государственных закупок и обязано вернуть в местный бюджет 2 775 414,62 тенге. 

    В 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория. Строительство здания завершилось в 2021 году, однако его открытие несколько раз откладывалось: сначала на 2022 год, затем на первый квартал 2023 года, а позже — на второй квартал того же года. 

    В 2023 году сообщалось, что для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. Приостановка строительно-монтажных работ по наружным сетям была обусловлена необходимостью корректировки проекта для полноценного функционирования крематория. 

    Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Согласно проектной документации, это однозальный крематорий, оснащённый двумя кремационными печами. Он является филиалом патологоанатомического бюро и предназначен для утилизации биологических и медицинских отходов.

    Ранее Министерство юстиции уже объясняли, зачем Казахстану понадобилось строительство крематория. 

    Теги:
    Алматы Похороны
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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