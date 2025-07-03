Первый крематорий за 1,5 миллиарда тенге показали в Алматы

Мажилисмен опубликовал видео, в котором показал, как выглядит здание изнутри.

— Это печь для кремации, высококачественная, чешского производства, работающая на газе. В строительство объекта вложено 1,5 миллиарда тенге… Крематорий с 2021 года полностью готов, сейчас подключены все коммуникации. Экологических выбросов не будет. Сейчас решается вопрос, кому на баланс поставить крематорий. Патологоанатомическое бюро говорит: «Нам это не нужно». Вполне вероятно, он будет передан комбинату ритуальных услуг, где присутствует и государство, — говорит Пономарев.

Крематорий был построен в Алатауском районе Алматы в 2021 году. Несмотря на полную готовность, до сих пор не решен вопрос о его балансодержателе. Депутат подчеркнул важность скорейшего урегулирования этого вопроса совместно с местными и республиканскими органами.

Отметим, что в прошлом году акимат Алматы подал в суд на подрядчика, занимавшегося строительством крематория. По решению суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» было признано недобросовестным участником государственных закупок и обязано вернуть в местный бюджет 2 775 414,62 тенге.

В 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория. Строительство здания завершилось в 2021 году, однако его открытие несколько раз откладывалось: сначала на 2022 год, затем на первый квартал 2023 года, а позже — на второй квартал того же года.

В 2023 году сообщалось, что для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. Приостановка строительно-монтажных работ по наружным сетям была обусловлена необходимостью корректировки проекта для полноценного функционирования крематория.

Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Согласно проектной документации, это однозальный крематорий, оснащённый двумя кремационными печами. Он является филиалом патологоанатомического бюро и предназначен для утилизации биологических и медицинских отходов.

Ранее Министерство юстиции уже объясняли, зачем Казахстану понадобилось строительство крематория.