КНБ, МВД и прокуратура: кадровые назначения этой недели

Распоряжением Главы государства Марат Ирменов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Приказом министра внутренних дел РК начальником департамента собственной безопасности МВД назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов.

Талгат Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности. В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.

В Мангистауской области обновилось руководство департамента юстиции. Его возглавил Асулан Каримов.

Он родился в 1981 году в селе Енбекши Курмангазинского района Атырауской области. Имеет два высших образования — по специальностям «экономика» и «право».

Трудовую деятельность начал в сфере налогового администрирования, затем работал в Центре обслуживания населения города Атырау, занимал должности в органах местного исполнительного управления и ревизионной комиссии региона. С 2019 по 2025 годы руководил департаментом юстиции Атырауской области. Общий стаж работы в системе юстиции превышает десять лет.

Назначения прошли и в сфере государственных доходов.

Руководителем департамента по городу Астана стал Серик Манзоров.

Он окончил КазНУ имени аль-Фараби, университет West Coast (Великобритания), КазЭУ имени Турара Рыскулова, Академию государственного управления при Президенте РК и КазАДИ имени Л. Б. Гончарова. Карьеру начал в 2006 году в акиматах Алматы, позже работал в налоговых и государственных органах, в том числе консультантом Центра внешней политики Администрации Президента. До нового назначения возглавлял департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Перестановки произошли и в органах прокуратуры.

В Атырау назначен новый прокурор — Мерген Мендигалиев, ранее занимавший должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.

Он родился в 1989 году в Атырау, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «правоведение» и с начала карьеры работает в системе прокуратуры. На прежней должности курировал вопросы защиты прав граждан и детей.

Аналогичное назначение состоялось и в Восточно-Казахстанской области. Должность прокурора региона занял Руслан Алишев, ранее работавший заместителем прокурора области Абай.

Руслан Алишев родился в 1984 году в Жамбылской области, окончил Государственный международный казахско-турецкий университет имени М. Х. Ясави и Центрально-Азиатский университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году, проходил путь от помощника прокурора Тараза до руководителя транспортной прокуратуры и прокурора Кордайского района.

Прокурором города Актау назначен Дауылбай Челпеков. Родился 24 ноября 1990 года в городе Актау Мангистауской области. Окончил с отличием колледж «Кайнар» в городе Актау по специальности «Правоведение». Затем учился на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби, получил диплом с отличием (бакалавр, магистр права).

С 2013 года работал в органах прокуратуры. Был помощником прокурора города Актау. С 2017 года — начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Актау. С февраля 2019 года работал на должности заместителя прокурора Актау. До назначения работал прокурором Мангистауской районной прокуратуры Мангистауской области.

Приказом Генерального прокурора РК от 17 октября 2025 года прокурором города Рудного назначен старший советник юстиции Аскар Бурбаев. Родился 29 июня 1986 года в Актобе. В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Юриспруденция».

Карьеру начал в органах внутренних дел в январе 2009 года — в должности инспектора службы полка патрульной полиции ДВД города Астаны. Позднее работал дознавателем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. В органы прокуратуры Аскар Бурбаев перешел в 2012 году, начав с должности помощника прокурора района «Сарыарка» города Астаны. Затем занимал должности старшего помощника прокурора, прокурора управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры города Астаны, а также старшего прокурора управления анализа состояния законности на досудебной стадии уголовного процесса в Генеральной прокуратуре.

До назначения в Рудный занимал пост старшего помощника Генерального прокурора управления анализа состояния законности на досудебной стадии уголовного процесса.

Стаж службы в органах прокуратуры — 14 лет.

Изменения произошли и в сфере культуры. Распоряжением акима города Алматы руководителем управления культуры назначен Данияр Алиев.

Данияр Алиев окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая и университет «Алматы», магистр гуманитарных наук. Ранее занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве и Музее истории Алматы, а также заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК. До нового назначения возглавлял управление культуры, архивов и документации Алматинской области.

Кадровые изменения затронули и транспортную отрасль.

Распоряжением акима Атырауской области руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона назначен Асет Уразгалиев.

Родился в селе Кулагино Индерского района, имеет высшее техническое образование. В разные годы работал в противопожарной службе и строительной сфере, а с 2009 года — в дорожной отрасли. Занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, заместителя директора филиала АО «КазАвтоЖол». До назначения был заместителем акима Индерского района.

Салтанат Беспаева назначена руководителем управления по развитию языков Алматинской области.

Родилась в 1975 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Казахский язык и литература». В 2024 году получила степень магистра по специальности «Бизнес-администрирование» в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина Енбекшиказахского района в должности учителя казахского языка. Позднее работала педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе, директором школы имени Мухтара Ауэзова.

В разные годы занимала руководящие должности в отделах образования и культуры Енбекшиказахского района, а также в отделе образования Илийского района. До нового назначения возглавляла управление образования Алматинской области.