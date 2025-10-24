В Усть-Каменогорске после скандала назначен новый прокурор

Должность занял Руслан Алишев, ранее занимавший пост заместителя прокурора области Абай.

Руслан Алишев родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Государственный международный казахско-турецкий университет имени М.Х. Ясави и Центрально-Азиатский университет. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Проходил службу помощником и старшим помощником прокурора города Тараз, позднее трудился в департаменте по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры.

С 2017 года возглавлял Жамбылскую транспортную прокуратуру, а с 2021-го занимал должность прокурора Кордайского района. В августе 2022 года был назначен заместителем прокурора области Абай.

Назначение нового прокурора последовало после временного отстранения от должности прежнего руководителя — Тимура Чакпантаева, в отношении которого проводится служебное расследование. Его обвиняют в избиении подчиненных.

Ранее прокуратура региона сообщала, что проверка проводится в соответствии с Законом «О правоохранительной службе», до принятия решения о его ответственности. На данный момент Чакпантаева не уволен, но освобожден от должности, уточнили в областной прокуратуре.