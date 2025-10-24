РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:32, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске после скандала назначен новый прокурор

    В областном центре Восточного Казахстана назначен новый прокурор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руслан Алишев
    Фото: прокуратура ВКО

    Должность занял Руслан Алишев, ранее занимавший пост заместителя прокурора области Абай.

    Руслан Алишев родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Государственный международный казахско-турецкий университет имени М.Х. Ясави и Центрально-Азиатский университет. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Проходил службу помощником и старшим помощником прокурора города Тараз, позднее трудился в департаменте по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры.

    С 2017 года возглавлял Жамбылскую транспортную прокуратуру, а с 2021-го занимал должность прокурора Кордайского района. В августе 2022 года был назначен заместителем прокурора области Абай.

    Назначение нового прокурора последовало после временного отстранения от должности прежнего руководителя — Тимура Чакпантаева, в отношении которого проводится служебное расследование. Его обвиняют в избиении подчиненных.

    Ранее прокуратура региона сообщала, что проверка проводится в соответствии с Законом «О правоохранительной службе», до принятия решения о его ответственности. На данный момент Чакпантаева не уволен, но освобожден от должности, уточнили в областной прокуратуре.

    Теги:
    Кадровые назначения ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Назначения Прокуратура Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
